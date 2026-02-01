El Barça triunfa en Elche y amplía su ventaja en la Liga

Publicado por Víctor Mendoza 31 de enero, 2026

(AFP) El Barcelona se impuso con facilidad al Elche (3-1) y se coloca con cuatro puntos de ventaja al frente de la Liga, con goles de Lamine Yamal, Ferran Torres y Marcus Rashford.

El Real Madrid de Álvaro Arbeloa, segundo, recibe el domingo al Rayo Vallecano con el objetivo de recuperar la distancia de un punto.

El Elche, duodécimo,ha impresionado esta temporada y creó buenas ocasiones de gol en el estadio Martínez Valero, pero el Barça fue demasiado fuerte para ellos, aunque no aprovecharon todas sus oportunidades.

"Conseguimos tres puntos más y seguimos creciendo como equipo, lo que es muy importante porque creo que todavía no hemos alcanzado nuestro máximo nivel", dijo a Movistar el centrocampista del Barça Frenkie de Jong.

"Normalmente tenemos jugadores que rematan muy bien, a lo mejor en un partido fallas tus ocasiones, pero lo importante es que las estamos generando".

La estrella adolescente Yamal abrió el marcador a los seis minutos después de que Dani Olmo le enviara a puerta.

Olmo estuvo a punto de doblar la ventaja del Barça, pero su disparo desde el borde del área se marchó rozando la cruceta.

Después de que un problema en la ingle molestara a Yamal durante la primera mitad de la campaña, en las últimas semanas ha vuelto a su mejor nivel.

El Elche empató con una jugada bien elaborada para que Álvaro Rodríguez entrara a la espalda de la línea alta del Barça y disparara por encima de Joan García.

Torres debió devolver la ventaja a los catalanes pero, en un momento cómico, remató a bocajarro al larguero e inmediatamente después desvió el rechace al poste.

El internacional español se resarció con un golazo tras una buena jugada de De Jong, que sorteó a Peña y luego encontró a Torres, a quien le quedó la sencilla tarea de rematar.

Fermín López, Raphinha y Torres desperdiciaron buenas ocasiones de gol mientras el Barça creaba peligro a su antojo, con el entrenador del Elche, Eder Sarabia, ex ayudante del Barça con Quique Setién, fiel a su estilo abierto.

"Normalmente los equipos se sientan muy atrás contra nosotros, pero El Elche es un equipo valiente, juega bien y así es más divertido para la gente verlo", añadió De Jong.

Rashford también fue culpable de fallar una buena ocasión tras entrar por Raphinha en el descanso, curvándose junto al poste cuando corría.

El extremo inglés, cedido por el Manchester United, sí marcó el tercero del Barça, su décimo de la temporada en todas las competiciones, después de que un centro de Yamal fuera bloqueado y le cayera a él de maravilla.