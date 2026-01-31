El CENTCOM advierte a Irán de que evite una "escalada" durante un inminente simulacro naval

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 31 de enero, 2026

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) instó a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) a que tengan cuidado de evitar un "comportamiento de escalada en el mar" cuando realicen un ejercicio naval programado para el fin de semana.

El jueves, Irán anunció que los CGRI estarían "llevando a cabo un ejercicio naval con fuego real de dos días en el estrecho de Ormuz, programado para comenzar el domingo".

El viernes, el CENTCOM publicó que urgía "a los CGRI a realizar el ejercicio naval anunciado de una manera segura, profesional y que evite riesgos innecesarios a la libertad de navegación para el tráfico marítimo internacional", señalando que el estrecho de Ormuz, que conecta el Golfo Pérsico con el resto del mundo, es un paso marítimo internacional.

El CENTCOM dijo que reconoce el derecho de Irán a operar en aguas internacionales, siempre que sus acciones se lleven a cabo "profesionalmente". Al mismo tiempo, advirtió de que el comportamiento inseguro cerca de las fuerzas estadounidenses, sus socios o buques comerciales eleva las posibilidades de una escalada.

"No toleraremos acciones inseguras de los CGRI", dijo el comando, agregando que "el Ejército estadounidense tiene la fuerza más entrenada y letal del mundo y continuará operando con los más altos niveles de profesionalismo y adhiriéndose a las normas internacionales".

"Los CGRI de Irán deben hacer lo mismo", declaró el CENTCOM.

Jim Hanson, presidente de la empresa de información bélica WorldStrat y redactor jefe del Middle East Forum, comentó: "Solo una nota amistosa para Irán: toda su marina, relativamente patética, no es más que manchas de petróleo esperando a producirse".

Mientras tanto, Donald Trump se mantuvo cauto el viernes sobre la perspectiva de un ataque militar, diciendo que los iraníes "quieren llegar a un acuerdo" que supondría el fin de sus ambiciones nucleares.

Cuando un periodista le preguntó en el Despacho Oval si había planes para retirar los activos militares que han rodeado recientemente a la República Islámica, Trump respondió: "Veremos cómo funciona todo. Tienen que flotar en algún sitio, bien podrían flotar cerca de Irán. Es una situación difícil".

El presidente estadounidense reiteró que había impedido que Teherán ejecutara a 837 manifestantes, diciendo que "apreciaba eso", pero que "mucha gente está siendo asesinada así que veremos qué pasa".

Culpar a Occidente



Reuters informó que el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, culpó a los líderes estadounidenses, israelíes y europeos de las protestas nacionales que sacudieron la República Islámica durante dos semanas a principios de enero.

Los líderes occidentales trataron de "provocar [y] crear división, suministraron recursos y atrayeron a algunas personas inocentes a este movimiento", dijo Pezeshkian el sábado en declaraciones emitidas por un canal de televisión controlado por el Estado.

Trump, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y los europeos "cabalgaron sobre nuestros problemas [económicos], provocaron y buscaron -y aún buscan- fragmentar la sociedad", dijo Pezeshkian, citado por Reuters.

"Los sacaron a la calle y querían, como decían, destrozar este país, sembrar el conflicto y el odio entre la gente y crear división. Todo el mundo sabe que no se trataba sólo de una protesta social", añadió.

Ante el aumento de las protestas, el 8 de enero Teherán impuso un apagón total de internet, seguido de una brutal represión. Los grupos de derechos humanos han informado de que el número de muertos asciende a los 30.000.

Las autoridades iraníes han reconocido la muerte de 3.100 manifestantes.

Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, realizó una visita oficial a Turquía esta semana y tuiteó el sábado que Teherán "está dispuesto a aceptar un acuerdo nuclear justo y equitativo que satisfaga los intereses legítimos de nuestro pueblo".

Afirmó que un acuerdo podría garantizar "la ausencia de armas nucleares" y el levantamiento de las sanciones.

En una imagen en la que aparecía junto al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, Araqchi agradeció a Ankara sus esfuerzos diplomáticos para evitar una guerra regional.

En una entrevista con CNN Türk el martes, Araqchi dijo que desmantelar el programa de misiles balísticos de Irán estaba fuera de cuestión.

Subrayó, asimismo, que cualquier conversación sobre un "cambio de régimen" era "una completa fantasía". "Algunos han caído en esta ilusión. Nuestro sistema está tan profundamente arraigado y tan firmemente establecido que las idas y venidas de los individuos no suponen ninguna diferencia", añadió.

