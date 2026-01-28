Una ola de frío ártico amenaza al país tras la tormenta invernal que dejó al menos 38 muertos

Publicado por Williams Perdomo 28 de enero, 2026

Una fuerte nieva helada está afectando grandes partes del país después de que una tormenta monstruosa causara al menos 38 muertes desde el sur profundo hasta el noreste, dejara sin electricidad a cientos de miles de personas y sumiera en el caos los viajes aéreos.

Se espera otra ola ártica este fin de semana que podría traer nuevas penurias a más de 100 millones de estadounidenses, con temperaturas récord bajas y otra gran tormenta amenazando, incluso mientras los municipios están excavando entre las profundas pilas de nieve y hielo.

La tormenta estuvo relacionada con más de tres docenas de muertes, según una recopilación de la AFP de informes del Gobierno estatal y de los medios locales, con causas que incluyen hipotermia, así como accidentes relacionados con el tráfico, trineos, vehículos todo terreno y quitanieves.

Tres hermanos texanos de entre seis y nueve años murieron el lunes después de caer por el hielo en un estanque al norte de Dallas, dijeron las autoridades.

Se espera que el número de muertos por la tormenta aumente después de que el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, dijera el martes que al menos 10 neoyorquinos que murieron fueron encontrados a la intemperie en un frío extremo, aunque aún queda por determinar si todas las muertes fueron por hipotermia.

En Bangor, Maine, siete personas murieron cuando un pequeño avión se estrelló mientras intentaba despegar durante una tormenta de nieve, informó la Administración Federal de Aviación.

Fallas de energía y suspensión de vuelos Tennessee, Texas, Mississippi y Luisiana se vieron gravemente afectados por cortes de energía, con casi medio millón de hogares y empresas todavía sin electricidad hasta el martes por la noche, según el sitio de seguimiento Poweroutage.com.



Los viajes aéreos también se vieron gravemente afectados. Más de 24.500 vuelos estadounidenses, una cifra alarmante, fueron cancelados entre el sábado y el martes, ya que la tormenta paralizó el transporte en todo el país, según el sitio web FlightAware.

Fuertes nevadas



La nevada más fuerte, de 31 pulgadas (79 centímetros), ocurrió en Bonito Falls, Nuevo México, en el extremo occidental de la colosal tormenta, seguida por East Napanoch, en el norte del estado de Nueva York, donde cayeron 30 pulgadas, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

En Boston, los residentes estaban desenterrando sus escombros el martes después de que la metrópolis de Massachusetts fuera golpeada por más de 23 pulgadas de nieve.

Muchas de las zonas más afectadas estaban en el sur, donde las autoridades están menos acostumbradas (y a menudo menos equipadas) para lidiar con el severo clima invernal.

En el estado de Mississippi, en la costa del Golfo, por ejemplo, varias ciudades quedaron cubiertas por un hielo espeso y traicionero que derribó cables eléctricos y árboles, e hizo que las carreteras fueran intransitables.

Entre tanto, el NWS advierte que gran parte de la mitad norte del país permanecerá continuamente bajo cero hasta el 1 de febrero, y se espera que otra ráfaga de aire del Ártico traiga "la temperatura más fría vista en varios años en algunos lugares y la mayor duración de frío en décadas".

Dijo que regiones tan al sur como Florida deberían prepararse para "heladas fuertes".

Al mismo tiempo, una tormenta invernal potencialmente significativa podría extenderse desde Canadá a lo largo de la costa este, generando precipitaciones generalizadas al colisionar un sistema de baja presión con aire gélido. Los meteorólogos afirman que aún es prematuro determinar la trayectoria exacta de la tormenta o si caerá en forma de lluvia o nieve.