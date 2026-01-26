Columbia elige a Jennifer Mnookin como su nueva presidente

Publicado por Sabrina Martin 25 de enero, 2026

La actual rectora de la Universidad de Wisconsin–Madison, Jennifer Mnookin, fue seleccionada como la próxima presidenta de la Universidad de Columbia, de acuerdo con un reportaje publicado este domingo por The New York Times. Su nombramiento ocurre en un momento de alta exposición pública para las universidades estadounidenses, en un contexto de tensiones políticas, financieras y sociales que afectan directamente a la educación superior.

Mnookin asumirá el liderazgo de Columbia tras haber llegado a la Universidad de Wisconsin–Madison en 2022, después de desempeñarse como decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles. Desde Wisconsin, encabezó la institución durante un periodo marcado por desafíos internos y externos que exigieron decisiones de alto impacto institucional.

Gestión universitaria bajo presión política



Durante su etapa en la UW–Madison, Mnookin condujo a la universidad en medio de grandes protestas pro-Palestina en el campus y de un entorno político complejo a nivel estatal. En ese marco, participó en negociaciones con la Legislatura republicana de Wisconsin que derivaron en un acuerdo de financiación que incluyó la congelación y posterior eliminación de puestos vinculados a iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), a cambio de asegurar recursos estatales.