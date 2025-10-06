Chicago: al menos 25 heridos de bala y cinco muertos durante el fin de semana

Agentes de la policía de Chicago investigan el lugar de un tiroteo AFP .

Publicado por Carlos Dominguez 6 de octubre, 2025

Al menos cinco personas murieron y otras 25 resultaron heridas en distintos tiroteos ocurridos durante el fin de semana en Chicago. Las edades de las víctimas oscilan entre los 16 y los 62 años, según las autoridades.

Breitbart informó de que al menos 13 personas recibieron disparos entre la noche del viernes y la del sábado, y cuatro de ellas sucumbieron a sus heridas.

De acuerdo a CBS News Chicago, en el primer tiroteo del fin de semana, la Policía respondió a una persona herida de bala sobre las 7:45 pm en el bloque 900 de la calle 85 Oeste y encontró a un hombre en el interior de un apartamento con una herida de bala en la cabeza. La víctima fue declarada muerta en el lugar.

Al registrar la zona, los agentes encontraron en un callejón a otro hombre de edad desconocida que había recibido un disparo en el torso. La víctima fue trasladada al Christ Hospital, donde fue declarada muerta. Una investigación preliminar de la Policía indica que ambos hombres fueron baleados dentro del mismo apartamento.

Una tercera persona murió frente al bloque 100 de South Pulaski Road poco después de las 2:00 pm del sábado. Dos hombres de 21 y 29 años estaban de pie en la acera cuando alguien se acercó y abrió fuego. El joven de 21 años murió en el lugar.

El cuarto tiroteo mortal se produjo poco después de las 8:00 pm del mismo día. CBS señaló que los agentes fueron llamados al bloque 3800 de West Roosevelt Road por una persona herida de bala y al llegar encontraron a una mujer de 22 años inconsciente en el suelo. La mujer había recibido un disparo en el pecho y murió en el Hospital Stroger del Condado de Cook.

La quinta muerte por disparos se produjo el lunes por la mañana, alrededor de las 3:00 am en el bloque 3900 de South Archer Avenue. Un hombre de 33 años discutió con otro, que sacó una pistola y le disparó dos veces. El hombre de 33 años fue trasladado a un hospital, donde falleció.

El Chicago Sun-Times señaló que 320 personas han sido asesinadas en lo que va de año en Chicago.