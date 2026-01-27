Una megatormenta invernal causa al menos 30 muertes en el país

Publicado por Williams Perdomo 27 de enero, 2026

Una enorme tormenta invernal con peligrosas temperaturas polares azotaba este lunes por tercer día consecutivo a buena parte de Estados Unidos, causando al menos 30 muertes, según un conteo de la AFP, cortes de energía eléctrica y miles de aviones en tierra.

Una masa gélida de aire ártico y potencialmente mortal podría retrasar la reactivación de las actividades habituales, en localidades desde Nuevo México hasta Maine afectadas por la tormenta, que trajo una violenta combinación de fuertes nevadas y vientos.

El saldo de muertos subió a al menos 30 a causa del fenómeno extremo, según una recopilación de informes de autoridades y medios locales, con causas que incluyen hipotermia, accidentes de tránsito, trineos, vehículos todoterreno y quitanieves.

En Nueva Jersey, un hombre fue encontrado muerto en la nieve con una pala en la mano.

Accidente aéreo mortal

Siete personas murieron cuando el pequeño avión en el que viajaban se estrelló mientras despegaba en medio de una tormenta de nieve en Bangor, Maine, informó la Administración Federal de Aviación.



En la ciudad de Nueva York, ocho personas más fueron encontradas sin vida en medio del descenso de la temperatura, aunque las causas de su muerte aún están en investigación.

El suministro eléctrico comenzó a retornar, pero hasta la noche del lunes, casi 600.000 clientes seguían sin servicio, según el sitio web de seguimiento Poweroutage.us.

Tennessee, Texas, Misisipi y Luisiana, estados del sur poco acostumbrados al intenso clima invernal y al frío gélido que se pronostica que continuará gran parte de la próxima semana, se vieron especialmente afectados.

Aproximadamente 190 millones de personas en Estados Unidos se encontraban bajo algún tipo de alerta de frío extremo, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) a la AFP.

Se espera que residentes de lugares tan al sur como la Costa del Golfo experimentaran temperaturas gélidas durante la noche hasta bien entrada la semana.

Y en la región de los Grandes Lagos, las personas se despertaron con temperaturas extremas que podrían causar congelación de la piel en cuestión de minutos.

Bajas temperaturas

En algunas zonas de Minnesota y Wisconsin, el NWS reportó la madrugada del lunes temperaturas de hasta 87,1 °F, con el viento helado agravando la situación.

Durante el fin de semana, casi la mitad de los estados recibieron al menos 30,5 cm de nieve.

El lago Bonito de Nuevo México acumuló la mayor cantidad total de nieve en el país durante el fin de semana, con 78,7 cm, según reportes oficiales.

El alcalde de Nashville, Freddie O'Connell, informó a la prensa que los árboles seguían cayendo bajo el peso del hielo incrustado en la capital de Tennessee, lo que en ocasiones cortaba la electricidad donde ya se había restablecido.

Los departamentos de policía y bomberos de la ciudad encabezaban un nuevo grupo de trabajo que intentaba conectar a los residentes sin electricidad con transporte a un refugio de emergencia con calefacción.

Muchos otros municipios del país estaban estableciendo refugios similares.