La tormenta de nieve ha cancelado los vuelos en el aeropuerto de Boston, Massachusetts AFP.

Publicado por Diane Hernández 26 de enero, 2026

Una poderosa tormenta invernal, denominada Winter Storm Fern, continúa azotando gran parte de los Estados Unidos, generando interrupciones masivas en el transporte aéreo, cortes de electricidad a gran escala y condiciones climáticas peligrosas que podrían persistir varios días.

Según datos de seguimiento de vuelos y autoridades meteorológicas, la tormenta ha provocado más de 16.000 cancelaciones de vuelos dentro, hacia y desde aeropuertos estadounidenses durante el fin de semana, sumándose a decenas de miles de retrasos y cancelaciones adicionales en la red aérea nacional.

FlightAware, un rastreador de vuelos en tiempo real, informó que solo el domingo se registraron más de 11.600 cancelaciones, con afectaciones especialmente fuertes en grandes hubs como Boston Logan, Dallas-Fort Worth y JFK en Nueva York.

La tormenta ha obligado a múltiples aerolíneas, incluidas American, Delta, United, Southwest y JetBlue, a ajustar horarios, reducir operaciones e implementar cambios flexibles para pasajeros afectados.

Los retrasos se contabilizaron en 5.967, solo el domingo. Se esperan nieve, lluvia helada, precipitaciones mixtas, turbulencia y formación de hielo, que seguirán generando impacto en la aviación y retrasos hasta el lunes por la mañana, indicó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Además, se contabilizaron 3.847 vuelos cancelados que afectaron directamente al tráfico aéreo estadounidense, según datos de seguimiento en tiempo real del sector. Durante la jornada del lunes se registran hasta el momento 1.249 vuelos con retrasos, correspondientes a operaciones dentro de, hacia o desde Estados Unidos. Todo esto en las primeras horas de la mañana del lunes.

Impacto climático y advertencias oficiales

El NWS ha emitido advertencias por condiciones de nieve intensa, lluvia helada y temperaturas extremadamente frías en una amplia franja que va desde el Valle de Ohio hasta el noreste del país. Se esperan acumulaciones de nieve que podrían superar las 15 – 18 pulgadas (unos 38-46 cm) en partes de Nueva Inglaterra y condiciones de hielo "potencialmente catastróficas" en regiones del Atlántico medio y los valles del Mississippi y Ohio.

Las autoridades también alertaron de un riesgo de tormentas eléctricas severas en la costa central del Golfo, alimentadas por la interacción de aire cálido y húmedo con las masas frías de la tormenta, lo que podría agravar aún más los cortes de energía y los daños.

Cortes de energía y disturbios en infraestructura 1 millón de personas se han quedado sin electricidad en el este de Estados Unidos debido al peso del hielo y las fuertes ráfagas de viento que han colapsado líneas de transmisión y derribado árboles. Los estados del sur y sureste, menos acostumbrados a tormentas de este tipo, han visto una alta concentración de apagones y dificultades para restablecer el suministro.



De acuerdo con agencias de noticias, más de 1 millón de personas se han quedado sin electricidad en el este de Estados Unidos debido al peso del hielo y las fuertes ráfagas de viento que han colapsado líneas de transmisión y derribado árboles. Los estados del sur y sureste, menos acostumbrados a tormentas de este tipo, han visto una alta concentración de apagones y dificultades para restablecer el suministro. Autoridades estatales han declarado emergencias en varios territorios, y el Departamento de Energía ha autorizado el uso de generación adicional y sistemas auxiliares para aliviar la presión sobre la red eléctrica y acelerar las reparaciones.

Consecuencias humanas: ​al menos 10 muertes asociadas a la tormenta invernal

Además de las interrupciones logísticas, la tormenta ha tenido consecuencias directas en la seguridad pública. Medios internacionales reportan múltiples fallecidos atribuidos al frío extremo -incluidas personas encontradas a la intemperie en zonas urbanas- y condiciones peligrosas en carreteras y espacios públicos.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, informó que cinco personas fueron halladas muertas en la calle durante el fin de semana, en medio de temperaturas gélidas. Aunque no confirmó que los fallecimientos estuvieran directamente relacionados con el clima, afirmó ante la prensa que "no hay recordatorio más contundente del peligro del frío extremo".

En Texas, las autoridades confirmaron tres muertes, entre ellas la de una adolescente de 16 años que falleció en un accidente mientras practicaba trineo. En Louisiana, dos personas murieron por hipotermia, según el departamento de salud del estado.

Las bajas temperaturas, con sensación térmica que en algunos lugares llegó a situarse hasta 40°C por debajo del promedio, han forzado el cierre de escuelas, el tránsito a clases remotas y la suspensión de eventos deportivos y actividades comunitarias.