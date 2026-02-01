El alcalde demócrata de Chicago firma una orden ejecutiva para procesar a los agentes federales de inmigración que violen la ley en la ciudad

Publicado por Luis Francisco Orozco 31 de enero, 2026

El alcalde demócrata de Chicago, Brandon Johnson, firmó este sábado una orden ejecutiva que sienta las bases para que las autoridades locales investiguen y busquen el enjuiciamiento de todos y cada uno de los agentes federales de inmigración que violen la ley en la ciudad. La orden, titulada “ICE On Notice”, instruye a miembros del Departamento de Policía de Chicago (CPD) a documentar presuntas actividades ilegales cometidas por dichos agentes y a remitir evidencia de posibles delitos graves a la Oficina del Fiscal del Estado del Condado de Cook para una eventual acusación penal.

“Nadie está por encima de la ley. No existe algo como la ‘inmunidad absoluta’ en Estados Unidos. La falta de respeto por la ley de los agentes de inmigración militarizados de Trump pone en peligro inmediato la vida y el bienestar de todos los habitantes de Chicago. Con la orden de hoy, ponemos a ICE bajo aviso en nuestra ciudad. Chicago no se quedará de brazos cruzados mientras Trump inunda nuestras comunidades con agentes federales y aterroriza a nuestros residentes”, afirmó Johnson en un comunicado.

Según Johnson, la orden establece procedimientos claros que los oficiales del CPD deben seguir si presencian o reciben reportes de agentes federales involucrados en actividades ilegales. Asimismo, el alcalde demócrata señaló que la orden convierte a Chicago en la primera ciudad del país en buscar responsabilidades legales por presunta mala conducta de agentes federales de inmigración. Johnson también acusó a dichos agentes de violar derechos protegidos constitucionalmente, desestabilizar comunidades y provocar enfrentamientos potencialmente mortales, mientras “permanecen aislados” de la supervisión local o civil. La orden también instruye al CPD a completar un informe del incidente conforme a la política del departamento, así como a solicitar servicios médicos de emergencia y brindar asistencia a cualquier persona lesionada.