Muere Alexis Ortega, voz hispana de Spiderman

Publicado por Israel Duro 27 de enero, 2026

El joven actor de doblaje mexicano Alexis Rodríguez, la voz hispana de Spiderman, entre otros trabajos destacados, falleció a los 38 años. La triste nueva fue confirmada por la plataforma de anime Funianime, con la que Ortega colaboraba, a través de un comunicado oficial de condolencia a la familia. Hasta el momento, no han trascendido las causas del deceso.

Considerado por la crítica como una de las grandes promesas del doblaje mexicano, los expertos destacaban su gran repertorio, que le permitía solo dar voz a protagonistas dramáticos y personajes serios hasta papeles excéntricos y cómicos.

Además, su popularidad es aún mayor entre los jóvenes ya que ha sido la voz de conocidos protagonistas de videojuegos y animes más populares de los últimos años, además de ser la voz de Spiderman (Tom Holland) desde Capitán América: Civil War hasta Infinity War.

Animes y protagonistas de videojuegos

Además, interpretó a Tobio Kageyama, el prodigioso y temperamental colocador en el popular anime de voleibol Haikyuu!! En el mundo de los videojuegos, fue el encargado de dar vida a Inosuke Hashibira, el salvaje al cazador de demonios con máscara de jabalí en el videojuego Kimetsu no Yaiba: The Hinokami Chronicles; a Zenkichi Hasegawa, Wolf en Persona 5 Strikers. Su voz también dejó su huella en el Final Fantasy VII remake.

También fue la voz de distintos personajes en la serie de Amazon Prime Video The Boys, donde demostró su capacidad de adaptarse a live actions.