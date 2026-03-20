El DOJ a James Comey a declarar en una investigación sobre una posible conspiración contra Donald Trump

Publicado por Joaquín Núñez 19 de marzo, 2026

El Departamento de Justicia (DOJ) citó a James Comey a declarar en una investigación sobre una posible conspiración contra Donald Trump. El exdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI) es parte de un caso más amplio que incluye a funcionarios judiciales y de inteligencia.

En concreto, el caso gira en torno a una supuesta conspiración entre funcionarios judiciales, de inteligencia y demócratas que habrían violado la ley y mentido bajo juramento para "investigar, procesar y socavar" a Trump desde el 2016.

De acuerdo con las fuentes que hablaron con Axios, "la investigación ha generado más de 130 citaciones judiciales desde que se intensificó el año pasado, y está dirigida a altos funcionarios que trabajaron bajo los expresidentes Obama y Biden".

Además, desde Fox News señalaron que la citación judicial fue emitida la semana pasada por el Distrito Sur de Florida y que también está relacionada con la investigación sobre el exdirector de la CIA, John Brennan y los empleados del FBI que intercambiaron mensajes durante la investigación sobre Rusia, Peter Strzok y Lisa Page.

Aileen Cannon, la jueza nominada por Trump que desestimó la acusación federal en su contra en el caso de los documentos clasificados en 2024, está supervisando el gran jurado con sede en Fort Pierce.

La noticia llega pocos meses después de que un juez federal desestimara otra acusación del DOJ contra Comey, en ese caso por supuesta obstrucción a la justicia y falso testimonio ante el Congreso. En cuanto a este último cargo que fue desestimado en noviembre de 2025, el exdirector del FBI fue acusado de brindar falso testimonio ante el Comité Judicial del Senado el 30 de septiembre de 2020, durante la investigación sobre la participación de Rusia en las elecciones presidenciales del 2016. Fue parte de la investigación 'Crossfire Hurricane', que había indagado sobre la no probada colaboración entre Rusia y la primera campaña presidencial de Trump.