El exsecretario del DHS de Obama pide el fin del cierre ante la amenaza de Irán: "La función más básica del Congreso es financiar al Gobierno"

Publicado por Sabrina Martin 19 de marzo, 2026

El cierre del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que ya supera un mes, continúa sin una salida clara mientras aumenta la presión en el Congreso para aprobar su financiación. Jeh Johnson, quien formó parte de la Administración de Barack Obama, instó este jueves a los legisladores a avanzar con el paquete presupuestario necesario para reactivar el organismo.

Durante una entrevista en Fox & Friends, Johnson recordó que financiar al Gobierno es una de las responsabilidades más básicas del Congreso y advirtió sobre los riesgos de mezclar disputas políticas con el funcionamiento de agencias clave.

“La función más básica del Congreso es mantener las luces encendidas y financiar al Gobierno. Necesitamos dejar de vincular los desacuerdos políticos en el Congreso con la financiación del Gobierno”, afirmó.

Bloqueo por política migratoria El estancamiento legislativo se produce en medio de desacuerdos en torno a la política migratoria de la Administración de Donald Trump. Legisladores demócratas mantienen objeciones al paquete de financiación por preocupaciones relacionadas con operativos de control migratorio en estados como Minnesota, California, Illinois y Maine.

Como parte de su postura, exigen cambios en agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), lo que ha impedido alcanzar un acuerdo hasta el momento.



Seguridad bajo presión

El cierre afecta a múltiples agencias del DHS, entre ellas la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Agencia de Ciberseguridad e Infraestructura (CISA).

Johnson advirtió que la situación se desarrolla en un contexto de mayor riesgo, marcado por las operaciones militares de Estados Unidos junto a Israel contra Irán, lo que —según señaló— hace aún más urgente garantizar la financiación del departamento, especialmente en áreas críticas como la seguridad aérea y del transporte.

Sin avances concretos

Aunque las conversaciones continúan, no se han registrado avances significativos entre la Casa Blanca y el liderazgo demócrata. El senador John Fetterman ha sido hasta ahora el único demócrata en respaldar el paquete, reiterando su oposición a los cierres del Gobierno.