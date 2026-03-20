Qué significa que EEUU baje a nivel 3 la alerta sobre Venezuela

Publicado por Virginia Martínez 19 de marzo, 2026

El Departamento de Estado de Estados Unidos redujo este jueves el nivel de alerta de viaje para Venezuela a nivel 3, un cambio que refleja ciertos avances en el terreno diplomático, pero que no implica que el país sea considerado seguro. En la escala oficial, el nivel 3 significa “reconsiderar el viaje”, es decir, que existen riesgos relevantes para la seguridad de los ciudadanos estadounidenses.

La decisión se produce en medio de la reanudación gradual de operaciones diplomáticas en Caracas, tras años de ausencia. Sin embargo, el propio gobierno estadounidense deja claro que la mejora es limitada y que persisten múltiples amenazas.

Un cambio de nivel, no de riesgo

La principal diferencia respecto al nivel anterior (nivel 4: “no viajar”) es que se han retirado algunas advertencias específicas, como detenciones injustificadas y disturbios. Aun así, Washington mantiene su recomendación de reconsiderar cualquier desplazamiento debido a problemas estructurales que no han desaparecido.

Entre los riesgos señalados siguen figurando la delincuencia, los secuestros, el terrorismo y las deficiencias en el sistema de salud, factores que continúan afectando amplias zonas del país.

Persisten zonas de alto riesgo

Washington mantiene prohibiciones estrictas para varias regiones del país. Entre ellas, la franja fronteriza con Colombia, el estado Amazonas, Apure, zonas fuera de Maracay en Aragua, así como áreas rurales de Bolívar, Guárico y Táchira.

Según el informe, estas zonas presentan riesgos elevados por la presencia de grupos armados y redes criminales. El Departamento de Estado advierte que organizaciones como el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles continúan operando, especialmente en regiones cercanas a fronteras con Brasil y Guyana.

Seguridad y servicios limitados

El Gobierno estadounidense subraya que, aunque la situación muestra señales de mejora, siguen registrándose delitos violentos como homicidios, robos y secuestros. También advierte sobre riesgos asociados al uso de transporte informal, viajes nocturnos y operaciones en zonas poco controladas.

En paralelo, la capacidad de asistencia consular sigue siendo restringida. La Unidad de Asuntos de Venezuela, con sede en Bogotá, continúa operando como misión remota, mientras que los servicios consulares dentro del país permanecen suspendidos. Incluso el personal estadounidense requiere autorizaciones especiales para desplazarse fuera de Caracas.

Sistema sanitario en recuperación

El informe señala que el sistema de salud venezolano aún enfrenta deficiencias importantes, especialmente en áreas rurales, donde escasean medicamentos, equipos y personal. También advierte sobre enfermedades como malaria, dengue y zika, además de riesgos vinculados al agua contaminada.