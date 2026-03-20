La Administración Trump abre investigación contra 13 estados por presionar a proveedores a realizar abortos

Publicado por Luis Francisco Orozco 19 de marzo, 2026

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) anunció este jueves que está abriendo investigaciones contra 13 estados del país ante sospechas de que podrían estar violando protecciones federales relacionadas con objeciones al aborto, acusándolos de “coaccionar” a entidades de salud para que presten dichos servicios. La Oficina de Derechos Civiles (OCR) del departamento examinará si estos estados están cumpliendo con la Enmienda Weldon, que prohíbe a los gobiernos que reciben fondos federales discriminar contra proveedores que se niegan a cubrir, financiar, referir o realizar abortos.

“La OCR inicia estas investigaciones para abordar la supuesta falta de cumplimiento o la confusión de ciertos estados respecto a la Enmienda Weldon. Bajo la Enmienda Weldon, las entidades de atención médica, como las aseguradoras de salud y los planes de salud, están protegidas contra la discriminación estatal por no pagar o no proporcionar cobertura de aborto en contra de su conciencia. Punto”, dijo Paula Stannard, directora de la OCR.

Los estados bajo revisión incluyen California, Colorado, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nueva Jersey, Nueva York, Oregón, Vermont y Washington. A cada uno se le ha dado un plazo de 20 días para responder a las consultas formales enviadas por el departamento. Weldon aclaró que las investigaciones no fueron provocadas por nuevas quejas, señalando que los casos anteriores habían sido en su mayoría cerrados bajo la administración previa.

La disposición —promulgada en 2005— fue diseñada para evitar que los gobiernos estatales y locales presionen a proveedores médicos, aseguradoras y planes de salud para que participen en servicios relacionados con el aborto pese a objeciones religiosas o morales. En 2021, la administración del presidente demócrata Joe Biden retiró una notificación de violación emitida previamente contra California durante la administración del presidente Donald Trump. En ese momento, el HHS argumentó que la definición de “entidad de atención médica” bajo la Enmienda Weldon debía interpretarse de manera más limitada, excluyendo a iglesias y ciertas organizaciones religiosas.