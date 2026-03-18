El DHS impulsa un plan de $915 millones para fomentar la autodeportación de inmigrantes ilegales

Publicado por Williams Perdomo 18 de marzo, 2026

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) preparó un programa de incentivos de 915 millones de dólares y una aplicación como herramientas clave para lograr que los inmigrantes indocumentados se autodeporten del país.

La iniciativa forma parte del plan migratorio de la Administración Trump de fronteras seguras. De acuerdo con un nuevo documento compartido internamente dentro del Departamento de Seguridad Nacional, obtenido por CNN, el programa ha ayudado a 72.000 personas a salir voluntariamente del país este mes.

"El DHS ha dejado claro en repetidas ocasiones que quienes han utilizado la aplicación CBP Home y el Project Homecoming son solo una fracción de quienes han abandonado el país voluntariamente porque los inmigrantes indocumentados saben que el presidente Trump está haciendo cumplir nuestras leyes de inmigración", dijo un portavoz del DHS en un comunicado, y agregó que cada autodeportación con incentivos cuesta miles de dólares menos que una deportación tradicional.

¿En qué se invirtió el dinero? El presupuesto se invirtió principalmente en campañas publicitarias para promover las autodeportaciones y en los pagos a los inmigrantes que decidan salir. Recientemente, el Gobierno lanzó una campaña en medios de comunicación. En redes sociales se incluyó una serie de carteles que promocionaban vuelos gratuitos de regreso a casa. "¡El hogar está a solo unos clics!", decía una publicación reciente del DHS.



Además, el programa ofrecía a los inmigrantes un incentivo de 1.000 dólares, a través de la aplicación, que se pagaba tras la confirmación de que habían abandonado el país. Recientemente ese montó se aumentó a $2.600, según contó CNN.

En ese sentido, el medio de comunicación detalló que al 1 de diciembre, la Administración registraba la autorización de casi 35.000 retribuciones a personas que se habían registrado como deportadas voluntariamente, aunque solo se habían completado 17.406 hasta ese momento, según la declaración jurada de un ejecutivo de Salus Worldwide Solutions, que tiene un contrato de tres años para administrar el Proyecto Homecoming.

El año pasado, el Departamento de Estado explicó que los que decidan autodeportarse cuentan con un vuelo chárter y no uno de una operación de control de inmigración de ICE. El departamento indicó que a todos los participantes se les ofrecieron los mismos beneficios que a cualquier extranjero ilegal que se deporte a sí mismo utilizando la aplicación "CBP Home".