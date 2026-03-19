El Departamento de Educación anuncia el traspaso de los préstamos estudiantiles al Tesoro

Publicado por Joaquín Núñez 19 de marzo, 2026

El Departamento de Educación anunció el inicio de las transferencias de los préstamos estudiantiles federales al Departamento del Tesoro. En el marco del plan de la Administración Trump para achicar el tamaño y el alcance del DOE, la medida es el último cambio para seguir reestructurando las funciones de la agencia que lidera Linda McMahon.

En un inicio, el Tesoro comenzará a tomar los casos de aquellos prestatarios que estén en mora, aunque eventualmente también absorberá la administración de quienes estén al día.

De acuerdo con el Departamento de Educación, la cartera de préstamos estudiantiles asciende a casi 1,7 billones de dólares. A su vez, menos del 40% de los prestatarios se encuentran al día y el 25% está en mora. Desde la agencia señalaron que el DOE "nunca tuvo la intención de operar lo que se convertiría en el quinto banco comercial más grande de Estados Unidos".

"La Asociación Federal de Ayuda al Estudiante supone un paso deliberado e histórico para desmantelar la burocracia educativa federal y mejorar drásticamente la gestión de los programas federales de ayuda al estudiante, de los que dependen millones de estudiantes, familias y prestatarios estadounidenses para acceder a la educación superior", expresó la secretaria McMahon en un comunicado difundido en la tarde del jueves.

"Los estadounidenses saben que el Departamento de Educación no ha logrado gestionar y ejecutar eficazmente estos programas fundamentales. Al aprovechar la experiencia de renombre mundial del Tesoro en materia de finanzas y política económica, estamos seguros de que los estudiantes, prestatarios y contribuyentes estadounidenses dispondrán por fin de programas que funcionen tras décadas de mala gestión", añadió.

Scott Bessent, secretario del Tesoro, celebró la medida y aseguró que su agencia "cuenta con la experiencia única, la capacidad operativa y los conocimientos financieros necesarios para aportar la disciplina financiera que tanto se necesita en este programa y administrar mejor el dinero de los contribuyentes”.

En marzo de 2025, Donald Trump firmó una orden ejecutiva para iniciar el "desmantelamiento" del Departamento de Educación. Si bien la eliminación de la agencia necesitaría pasar por el Congreso, el presidente busca limitar al máximo su alcance y transferir la mayoría de sus funciones a los estados o a otras agencias.