El ICE arrestó a más de 400 inmigrantes indocumentados en Florida en una semana

Publicado por Diane Hernández 30 de septiembre, 2025

Una operación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Miami, junto con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, condujo al arresto de más de 400 inmigrantes indocumentados en Florida Central, informó este martes un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

De acuerdo a la nota, la redada multitudinaria fue realizada en una semana, del 22 al 26 de septiembre de 2025, y se centró en "los peores delincuentes indocumentados con órdenes de arresto pendientes" y en aquellos sujetos a deportación.

Florida ha liderado el resto de la nación en cuanto a asociaciones entre el gobierno federal y el gobierno local (conocidas como 287 (g)) para realizar tareas del ICE: hoy existen 327 acuerdos vigentes, un aumento del 577% desde el 20 de enero de 2025.

Comportamiento lascivo, agresión, violencia doméstica, prostitución y atropello con fuga

Esta operación es parte del esfuerzo más amplio de la administración Trump para restaurar la seguridad pública en las comunidades de todo el país al centrarse en la eliminación de los "peores de los peores" inmigrantes ilegales criminales, agrega el comunicado.

"Esta fue otra operación exitosa para arrestar a los más desfavorecidos, junto con nuestros socios estatales y locales de Florida, y puede servir como modelo a nivel nacional", declaró la subsecretaria Tricia McLaughlin .

Sobre el arresto de los más de 400 inmigrantes indocumentados, la funcionaria explicó que incluyen a acusados y condenados por comportamiento lascivo, agresión, violencia doméstica, prostitución, robo de vehículos, atropello con fuga y conducción bajo la influencia del alcohol.

Algunos de "los peores entre los peores" arrestados fueron: Walther Ramiro Hernández-Ortiz, un delincuente inmigrante ilegal de Honduras , arrestado por comportamiento lascivo y obsceno y agresión .

, arrestado por . Juan Carlos Hernández-Reyes, un delincuente inmigrante ilegal de México , condenado por violencia doméstica y prostitución y previamente arrestado por agresión y conducta desordenada.

, condenado por y previamente arrestado por agresión y conducta desordenada. Edgar Rivera-Salinas, un delincuente indocumentado de México , condenado por robo de vehículo, posesión de marihuana, huida para evadir (procesamiento, confinamiento) y entrada ilegal.

, condenado por (procesamiento, confinamiento) y entrada ilegal. Efraín Santos-Palacios, un delincuente indocumentado de México arrestado por conducir bajo la influencia del alcohol y fugarse.

arrestado por y fugarse. Ubaldino Hernández-Hernández, un inmigrante ilegal criminal de México , con cargos criminales que incluyen atropello y fuga , conducción imprudente, tres cargos de operar un vehículo motorizado sin licencia y una violación de libertad condicional.

, con cargos criminales que incluyen , conducción imprudente, tres cargos de operar un vehículo motorizado sin licencia y una violación de libertad condicional. Weder Teixeira Basto, un delincuente inmigrante ilegal de Brasil , condenado por conducir bajo la influencia del alcohol.

, condenado por conducir bajo la influencia del alcohol. Mario Suárez-Maya, un delincuente indocumentado de México , arrestado por dos cargos de conducir bajo la influencia del alcohol, cuatro cargos de conducir sin licencia y proporcionar un nombre falso a un agente del orden público.

, arrestado por dos cargos de conducir bajo la influencia del alcohol, cuatro cargos de y proporcionar un nombre falso a un agente del orden público. Yoni Méndez-López, un inmigrante ilegal criminal de México, arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol, resistirse a un oficial, agresión a un oficial de la ley, asalto a un oficial de la ley, no tener una licencia de conducir válida y fuga/intento de eludir a un oficial de la ley con luces y sirenas activas.

En la operación del ICE participaron otros socios como la Patrulla de Carreteras de Florida, la Oficina del Sheriff del Condado de Polk, la Oficina del Sheriff del Condado de Brevard, y la Guardia Nacional de Florida entre otros.