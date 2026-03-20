Greg Abbott recibe el premio estatal de la organización Veteranos de Vietnam de América

Publicado por Williams Perdomo 19 de marzo, 2026

El gobernador de Texas, Greg Abbott, recibió el Premio Estatal Nacional de Veteranos de Vietnam de América por sus servicios a los veteranos en Austin. El reconocimiento se le otorgó en la celebración del 107.º aniversario de la Legión Americana.

“Estados Unidos es, sin duda, la mayor fuerza defensora de la libertad que el mundo haya conocido, y la razón es que ha tenido el ejército más poderoso de la historia. Como estado, seguiremos apoyando a quienes sirvieron a nuestro país, tanto en casa como en el extranjero”, dijo Abbott al recibir el premio en una declaración recogida por Texas Border Business.

En ese sentido, el republicano sostuvo que Texas se enorgullece de albergar a más veteranos que cualquier otro estado del país. "El premio que recibimos hoy es una muestra tangible de que Texas está a la vanguardia, garantizando que brindamos a nuestros veteranos el apoyo y los recursos que necesitan y merecen. Ningún estado ama más a sus veteranos que el gran estado de Texas”.

Por su parte, el comandante Jim Brennan destacó que la Legión Americana se siente orgullosa de recibir al gobernador en el histórico Puesto 76 de Austin, con motivo de la celebración del 107.º aniversario de la organización.

“Nuestro Puesto ha estado ubicado en este mismo lugar con vista al lago Lady Bird desde que adquirimos la casa en 1924. Agradecemos al Gobernador Abbott y al Estado de Texas por sus excelentes servicios en apoyo a los veteranos y sus familias”, expresó Brennan.