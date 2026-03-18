El FBI rescata a una menor desaparecida en Ohio tras hallarla en un hotel de Jacksonville

Publicado por Diane Hernández 18 de marzo, 2026

Una adolescente de 16 años que llevaba aproximadamente un mes desaparecida fue encontrada sana y salva en un hotel de Florida, tras una investigación interestatal liderada por el FBI que culminó con la detención de un presunto secuestrador.

La menor había sido reportada como desaparecida el 16 de febrero en Ohio y fue localizada el viernes pasado en una habitación de hotel en las inmediaciones de Jacksonville, según informaron fuentes federales a Fox News.

El sospechoso, identificado como un hombre procedente de Tennessee, fue arrestado después de que las autoridades lograran rastrear su ubicación y su vehículo hasta la ciudad de Palatka. Posteriormente, los agentes localizaron a la menor en un hotel cercano, donde fue rescatada sin lesiones.

Vinculado a otro caso ocurrido en 2024

De acuerdo con los investigadores, el detenido podría estar vinculado a otro caso ocurrido en 2024, en el que presuntamente trasladó a una joven de 17 años desde Texas con fines sexuales. Los cargos en su contra aún están pendientes mientras continúan las pesquisas y el análisis de pruebas digitales.

El director del FBI, Kash Patel, destacó la coordinación entre múltiples oficinas regionales, fuerzas de seguridad locales y el equipo de rescate de rehenes de la agencia.

"El trabajo conjunto permitió actuar con rapidez, utilizar tecnología avanzada y desplegar unidades especializadas para localizar al sospechoso y, muy probablemente, salvar la vida de la menor", señaló en un comunicado.