La secretaria de Seguridad Nacional: Pritzker y Johnson protegen a inmigrantes ilegales que son peligrosos criminales

Publicado por Just The News /Jim Talamonti | The Center Square 10 de agosto, 2025

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, dice que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos han arrestado a criminales que aún estarían en las calles si el gobernador J.B. Pritzker y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, se salieran con la suya.

Noem habló en una instalación de Seguridad Nacional en Lombard el viernes y destacó a cuatro migrantes no ciudadanos acusados o condenados por múltiples delitos arrestados por ICE en Illinois.

"Estos individuos aún estarían en las calles si el gobernador Pritzker y el alcalde Johnson se salieran con la suya", dijo Noem.

La secretaria dijo que 70% de los migrantes no ciudadanos arrestados por funcionarios del ICE en los últimos siete meses tienen cargos pendientes o condenas penales en su contra. Dijo que los demás tienen órdenes finales de expulsión.

Según Noem, los líderes electos de Illinois están ignorando la ley.

"Eso incluye al gobernador Pritzker, al alcalde Johnson y a otros que han trabajado tan duro para proteger a estos peligrosos criminales. Prefieren ser un estado santuario y seguir poniendo a esos individuos por encima de los ciudadanos estadounidenses", dijo Noem.

Noem dijo que las agencias policiales estatales y locales de Illinois no se están asociando con ICE.

"Eso no está ocurriendo en Illinois. Cuando estamos llamando a esos individuos más peligrosos, cuando están siendo liberados de sus prisiones, ni siquiera nos avisan, no honran nuestras órdenes de retención", dijo Noem.

Noem dijo que ICE ha emitido 1.664 órdenes de retención en Chicago en los últimos siete meses, pero Chicago sólo ha honrado el 8% de esas órdenes de retención.

Ella dijo que ahora ha habido un aumento de 1.000% en los asaltos contra los oficiales de Inmigración y Aduanas.

"Pero es en gran parte debido a las políticas del estado y la ciudad pro-santuario y el lenguaje imprudente de los burócratas electos que son imprudentes con sus vidas y ponen en peligro a sus familias", dijo Noem, añadiendo que los funcionarios de ICE a veces usan máscaras para su propia seguridad.

También atribuyó al ICE la retirada de drogas y armas de las calles.

"Tenemos 20 kilogramos de fentanilo que están frente a mí en esta mesa. Eso es suficiente para matar a diez millones de personas. Aquí fuera de esta oficina, esto fue interceptado hace apenas unos días aquí en Illinois", dijo Noem.

La visita a los suburbios de Chicago sigue al viaje de Noem a Springfield el 7 de mayo, cuando acudió a un centro de procesamiento del DHS en Springfield para hablar con agentes federales y dos indocumentados que estaban siendo procesados.

El representante federal de Illinois Sean Casten, demócrata de Downers Grove, emitió un comunicado en respuesta a la visita de Noem al distrito que representa.

"El racismo y la xenofobia de Kristi Noem no tienen cabida en el 6º Distrito del Congreso de Illinois. Sus fracasos en el Departamento de Seguridad Nacional perjudican a las familias estadounidenses y tendrán efectos negativos duraderos en la economía estadounidense. La única razón por la que tiene su trabajo es porque está tan aterrorizada de cualquiera que no se parezca a ella que abandonará la Constitución cada vez que Donald Trump se lo pida", declaró Casten.

Noem dijo que una reciente ley firmada por el presidente Donald Trump asignó recursos para 10,000 nuevos oficiales del ICE. Dijo que el departamento ha recibido más de 80.000 solicitantes de todo el país.

"Lo que estamos haciendo entonces es entrenarlos lo antes posible", dijo Noem.

Noem pidió a Illinois que apoye a los agentes de la ley, que dejen de poner a los criminales primero, y que hagan de los ciudadanos estadounidenses su prioridad.

"Seguiremos defendiendo la patria", dijo Noem.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a Illinois, al condado de Cook y a la ciudad de Chicago por sus políticas de santuario para inmigrantes. El caso fue desestimado y el juez federal dio al DOJ hasta el 22 de agosto para presentar una demanda enmendada.

Greg Bishop contribuyó a esta historia.

© Just The News