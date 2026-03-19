El Pentágono pedirá más de $200.000 millones para la guerra con Irán

Publicado por Sabrina Martin 19 de marzo, 2026

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció este jueves que el Pentágono planea solicitar al Congreso financiación adicional para sostener la Operación Furia Épica, que ya entra en su tercera semana. La medida busca cubrir los costos de las operaciones militares y reponer los arsenales de armas estadounidenses.

Durante una rueda de prensa, Hegseth confirmó que la cifra podría superar los 200.000 millones de dólares, citando la necesidad de mantener y ampliar la capacidad operativa del ejército. “Vamos a volver al Congreso y a hablar con nuestros representantes allí para asegurarnos de que contamos con la financiación adecuada para lo que se ha hecho y para lo que quizá tengamos que hacer en el futuro, y para garantizar que nuestras existencias de munición estén repuestas, y no solo repuestas, sino que superen las necesidades”, declaró.

Retos políticos para la aprobación

La solicitud multimillonaria podría enfrentar obstáculos en el Congreso. Algunos legisladores podrían exigir ajustes de gasto que serían difíciles de lograr tras recientes recortes presupuestarios. Además, el apoyo demócrata parece poco probable debido a que el conflicto no cuenta con una autorización formal del Congreso.

La ajustada mayoría republicana en la Cámara de Representantes complica aún más la aprobación, y en el Senado cualquier proyecto necesitaría 60 votos para superar un posible filibusterismo. Se ha discutido usar el proceso de conciliación presupuestaria para sortear ese bloqueo, pero algunos republicanos se mantienen cautelosos ante esa opción.