Walmart eliminará los colorantes artificiales de sus marcas propias

Walmart erradicará los colorantes sintéticos de sus marcas propias. Así lo anunció el propio minorista el miércoles, añadiendo que también eliminará 30 ingredientes como conservantes, edulcorantes artificiales y sustitutos de grasas de más de 1.000 productos que van desde los aperitivos hasta las bebidas energéticas, pasando por los horneados y los aderezos.

"Nuestros clientes nos han dicho que quieren productos elaborados con ingredientes más sencillos y familiares, y hemos escuchado", sostuvo el CEO de Walmart US, John Furner. La compañía citó estudios propios que revelan que sus compradores "están cada vez más interesados en lo que contienen sus alimentos: el 62% de los clientes afirma que quiere más transparencia y el 54% dice que revisa los ingredientes de los alimentos".

Como alternativas a los colorantes sintéticos, la empresa está recurriendo a remolacha, cúrcuma, zanahorias negras, espinacas e hibisco, según detalló un portavoz a Reuters. Como ejemplo, dijo que los productos de gelatina de Great Value comenzarán a tener betacaroteno, un pigmento que se encuentra en frutas y verduras, para su tinte naranja. Mientras que el color cereza será reemplazado por una mezcla de zanahoria, rábano, hibisco, arándanos y espirulina.

La compañía aseguró que los cambios comenzarán a apreciarse en las estanterías en los próximos meses, y que, a más tardar, culminará el proceso para enero de 2027. La empresa cuenta con seis marcas propias de alimentos, incluyendo Great Value, Marketside, Freshness Guaranteed y bettergoods.

MAHA celebra el anuncio

Desde el Departamento de Salud (HHS) celebraron el anuncio como una "Gran victoria de MAHA [Make America Healthy Again o Hagamos a Estados Unidos Sano Otra Vez]". Con Robert F Kennedy Jr al timón, el departamento emprendió una campaña para incentivar a grandes productores a que abandonen el uso de colorantes sintéticos.

Empresas como PepsiCo, Campbell's, Kraft Heinz y grupos como la Asociación Internacional de Alimentos Lácteos (IDFA) se sumaron a la iniciativa. En los últimos días, Kennedy Jr celebró la adición de Utz Brands y de Mondelez, convocando a más empresas a sumarse: "Insto a más empresas a que den un paso adelante, sigan este ejemplo y ayuden a que Estados Unidos vuelva a ser un país saludable".

En abril, la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) anunció que varios colorantes estarían prohibidos para 2027. Además, el HHS pidió formalmente a las empresas del sector que eliminaran al menos seis tinturas sintéticas a base de petróleo.

Al anunciar la medida, el secretario de Salud argumentó que los colorantes eran dañinos para la salud, no poseían valor nutricional alguno y que se encontraban sobre todo en productos para niños, con el objetivo de atraerlos con sus colores. Se encuentran en alimentos como cereales, golosinas, refrescos, encurtidos, salmón ahumado, adherezos.