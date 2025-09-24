El Dr. Ben Carson asume nuevo rol en la Administración Trump como asesor de Nutrición y Vivienda
El exsecretario de HUD se une al USDA para enfrentar desafíos que afectan la salud y el bienestar de millones de familias, con especial énfasis en las comunidades rurales.
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) anunció este miércoles la incorporación del exsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Ben Carson, como asesor principal en Nutrición y Vivienda. La secretaria del USDA, Brooke L. Rollins, destacó que su experiencia será clave para impulsar las políticas de la Administración Trump destinadas a mejorar la calidad de vida de los estadounidenses.
Rollins subrayó queCarson aportará una visión integral para enfrentar dos de los principales retos del país: la mala nutrición y los problemas de vivienda, especialmente en las comunidades rurales. Según la funcionaria, su incorporación será fundamental para implementar las disposiciones de salud rural incluidas en la Ley One Big Beautiful y avanzar en las prioridades de la agenda America First.
El papel de Carson en la nueva etapa
Como asesor nacional, Carson tendrá la responsabilidad de orientar al presidente Trump y a la secretaria Rollins en temas vinculados a nutrición, acceso a la atención médica rural y vivienda asequible. También será portavoz principal del USDA en estos asuntos y trabajará en coordinación con la Comisión Presidencial “Hagamos a Estados Unidos Saludable de Nuevo”.
El propio Carson aseguró que la mala alimentación está afectando de manera directa a millones de estadounidenses y que su labor se enfocará en ofrecer soluciones prácticas que fortalezcan a las familias más vulnerables. “Hoy en día, demasiados estadounidenses sufren las consecuencias de la mala nutrición. Mediante políticas sensatas, tenemos la oportunidad de brindar a nuestras familias más vulnerables las herramientas que necesitan para prosperar”, declaró.
Una trayectoria marcada por la medicina y el servicio público
En el ámbito político, Carson se desempeñó como secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano. Asimismo, es fundador y presidente del American Cornerstone Institute.