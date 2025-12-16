Avanza en el Senado el proyecto de ley de defensa de $901.000 millones

Publicado por Sabrina Martin 15 de diciembre, 2025

El Senado aprobó este lunes, con un respaldo bipartidista, el proyecto de ley anual de política de defensa, despejando un obstáculo procesal clave y encaminando la iniciativa hacia su aprobación final en los próximos días. La votación fue de 76 a 20, lo que permitió iniciar la fase de consideración de enmiendas.

La Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) para el año fiscal 2026 es una de las pocas piezas legislativas que el Congreso debe aprobar obligatoriamente cada año. El paquete autoriza cerca de 901.000 millones de dólares para el Pentágono y otros programas vinculados a la defensa, una cifra que supera en aproximadamente 8.000 millones de dólares la solicitud presentada por el presidente Donald Trump a comienzos de este año.

Ante la ausencia de una fecha límite inmediata para la financiación general del Gobierno federal, la NDAA se ha convertido en una prioridad para el Senado. Tradicionalmente, este proyecto suele marcar el cierre del año legislativo.

Revocación de autorizaciones de uso de la fuerza

Entre las aproximadamente 3.000 páginas del proyecto se incluyen disposiciones de largo alcance en materia de política de defensa y seguridad nacional. Una de las más relevantes eliminaría las autorizaciones para el uso de la fuerza militar de 1991 y 2002, vinculadas a la Guerra del Golfo y a la Guerra de Irak.

Durante décadas, estas autorizaciones han sido utilizadas por distintas administraciones para justificar intervenciones militares en Oriente Medio. En esta ocasión, legisladores de ambos partidos han coincidido en la necesidad de revocarlas formalmente.

Transparencia en operaciones antidrogas

El paquete también incorpora nuevas exigencias de rendición de cuentas para el Departamento de Defensa. Una disposición obligaría al Pentágono a entregar todas las imágenes sin editar de los ataques ordenados por la Administración Trump contra presuntos barcos vinculados al narcotráfico en el Caribe.

Debate por la seguridad aérea en Washington

Otra disposición reduciría algunas normas de seguridad en el espacio aéreo de Washington, tras la colisión entre un helicóptero Black Hawk y un avión de pasajeros cerca del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, accidente en el que murieron 67 personas.

Ucrania y supervisión de la ayuda

La NDAA incluye además varias disposiciones relacionadas con Ucrania. Entre ellas figura la ampliación de la Iniciativa de Asistencia para la Seguridad de Ucrania, que autorizaría 400 millones de dólares anuales para la compra de armas a empresas de defensa estadounidenses.