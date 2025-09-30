Trump firma una orden ejecutiva para impulsar la investigación del cáncer infantil mediante la inteligencia artificial

Publicado por Agustina Blanco 30 de septiembre, 2025

El martes, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que busca aprovechar la innovación en inteligencia artificial (IA) de Estados Unidos para descubrir curas y estrategias de prevención contra el cáncer infantil.

🚨 | Trump firma una orden ejecutiva para utilizar la inteligencia artificial con el fin de impulsar la investigación sobre el cáncer infantil pic.twitter.com/W6wwwn2OZD — VOZ (@VozMediaUSA) September 30, 2025

En una ceremonia en la Oficina Oval, rodeado de niños con la enfermedad, el presidente Trump enfatizó su compromiso con revertir la crisis de enfermedades crónicas en el país, comenzando por la generación más joven. "Estamos haciendo mucho por ustedes, y todos van a estar mejor muy pronto", les dijo a un grupo de niños que compartieron sus historias de superación contra leucemia, cáncer óseo y cerebral.

🇺🇸 | Tras firmar la orden ejecutiva para impulsar la investigación contra el cáncer infantil, el Presidente Trump despidió a los niños sobrevivientes en la Oficina Oval con un emotivo mensaje: “Me encanta escucharlos hablar, lo hacen mejor que cualquiera de nosotros… muy pronto… pic.twitter.com/ObDYB56g6Z — UHN Plus (@UHN_Plus) September 30, 2025

La medida, titulada "Desbloqueando Curaciones para el Cáncer Pediátrico con Inteligencia Artificial", también explota el potencial de los datos de salud combinados con la IA para transformar la investigación clínica y la práctica médica.

Colaboración y enfoque en la IA



La orden instruye a la Comisión Presidencial Make America Healthy Again (MAHA) a colaborar con el asistente del presidente para Ciencia y Tecnología (APST) y el asesor especial para IA y Criptografía. Juntos, desarrollarán métodos innovadores para emplear tecnologías avanzadas como la IA en el desbloqueo de mejores diagnósticos, tratamientos, curas y estrategias de prevención para el cáncer pediátrico y en adultos jóvenes.

Entre las oportunidades identificadas se encuentra la expansión de la CCDI, que recopila, genera y analiza datos sobre cáncer infantil. La iniciativa busca mejorar la infraestructura de datos, potenciar el análisis de sistemas biológicos complejos y optimizar el diseño, acceso y resultados de ensayos clínicos mediante herramientas de IA. Además, promueve la participación del sector privado para maximizar el uso de tecnologías avanzadas en la búsqueda de curas.

Por su parte, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., integrará plenamente la IA en los esfuerzos actuales de interoperabilidad de datos. Esto facilitará información para la investigación y el diseño de ensayos clínicos en el sector privado y académico, garantizando que pacientes y padres mantengan el control sobre su información de salud. En esa línea, Kennedy Jr. se unió al director del NIH, Jay Bhattacharya, y al director del NCI, Anthony Letai, para reafirmar el compromiso con la erradicación del cáncer infantil.

La crisis del cáncer pediátrico



El cáncer pediátrico continúa siendo la principal causa de muerte por enfermedad en niños en Estados Unidos, con una incidencia que ha aumentado más del 40% desde 1975. Anualmente, alrededor de 10.000 niños son diagnosticados en el país, y a nivel global, la Organización Mundial de la Salud estima 400.000 casos en menores de 19 años, según señala el comunicado oficial de la Casa Blanca.