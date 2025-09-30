Voz media US Voz.us
Trump firma una orden ejecutiva para impulsar la investigación del cáncer infantil mediante la inteligencia artificial

La orden instruye a la Comisión MAHA a colaborar con el asistente del presidente para Ciencia y Tecnología y el asesor especial para IA y Criptografía con el objetivo de desarrollar métodos innovadores para emplear tecnologías avanzadas como la IA en el desbloqueo de mejores diagnósticos, tratamientos, curas y estrategias de prevención para el cáncer infantil y en adultos jóvenes.

El presidente Trump firma la orden ejecutiva rodeado de niños que luchan contra la enfermedad

El martes, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que busca aprovechar la innovación en inteligencia artificial (IA) de Estados Unidos para descubrir curas y estrategias de prevención contra el cáncer infantil. 

En una ceremonia en la Oficina Oval, rodeado de niños con la enfermedad, el presidente Trump enfatizó su compromiso con revertir la crisis de enfermedades crónicas en el país, comenzando por la generación más joven. "Estamos haciendo mucho por ustedes, y todos van a estar mejor muy pronto", les dijo a un grupo de niños que compartieron sus historias de superación contra leucemia, cáncer óseo y cerebral. 

La medida, titulada "Desbloqueando Curaciones para el Cáncer Pediátrico con Inteligencia Artificial", también explota el potencial de los datos de salud combinados con la IA para transformar la investigación clínica y la práctica médica.

Colaboración y enfoque en la IA

La orden instruye a la Comisión Presidencial Make America Healthy Again (MAHA) a colaborar con el asistente del presidente para Ciencia y Tecnología (APST) y el asesor especial para IA y Criptografía. Juntos, desarrollarán métodos innovadores para emplear tecnologías avanzadas como la IA en el desbloqueo de mejores diagnósticos, tratamientos, curas y estrategias de prevención para el cáncer pediátrico y en adultos jóvenes.

Entre las oportunidades identificadas se encuentra la expansión de la CCDI, que recopila, genera y analiza datos sobre cáncer infantil. La iniciativa busca mejorar la infraestructura de datos, potenciar el análisis de sistemas biológicos complejos y optimizar el diseño, acceso y resultados de ensayos clínicos mediante herramientas de IA. Además, promueve la participación del sector privado para maximizar el uso de tecnologías avanzadas en la búsqueda de curas.

Por su parte, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., integrará plenamente la IA en los esfuerzos actuales de interoperabilidad de datos. Esto facilitará información para la investigación y el diseño de ensayos clínicos en el sector privado y académico, garantizando que pacientes y padres mantengan el control sobre su información de salud. En esa línea, Kennedy Jr. se unió al director del NIH, Jay Bhattacharya, y al director del NCI, Anthony Letai, para reafirmar el compromiso con la erradicación del cáncer infantil.

La crisis del cáncer pediátrico 

El cáncer pediátrico continúa siendo la principal causa de muerte por enfermedad en niños en Estados Unidos, con una incidencia que ha aumentado más del 40% desde 1975. Anualmente, alrededor de 10.000 niños son diagnosticados en el país, y a nivel global, la Organización Mundial de la Salud estima 400.000 casos en menores de 19 años, según señala el comunicado oficial de la Casa Blanca.

Las acciones previas y el compromiso de la Administración Trump con la salud infantil

Esta orden se enmarca en una serie de iniciativas del presidente Trump para abordar la crisis de salud. En su primer mandato, creó la CCDI durante su discurso sobre el Estado de la Unión de 2019, un programa de 10 años y 500 millones de dólares enfocado en recopilar y compartir datos sobre cánceres infantiles. También firmó la Ley STAR (Supervivencia, Tratamiento, Acceso e Investigación) sobre cáncer infantil para promover la investigación, mejorar la vigilancia y apoyar a sobrevivientes.

En febrero de este año, Trump estableció la Comisión MAHA para investigar las causas raíz de la crisis de salud, con un énfasis inicial en las enfermedades crónicas infantiles.

