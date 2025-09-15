Trump sobre el asesino de Charlie Kirk: “Se radicalizó en Internet en muy poco tiempo”

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 15 de septiembre, 2025

El presidente Donald Trump abordó este lunes en conferencia de prensa el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, un crimen que ha conmocionado a Estados Unidos y que comenzó a resolverse en los últimos días con la captura del principal sospechoso, Tyler Robinson. Ante la pregunta de un periodista sobre si el atacante actuó en solitario, Trump afirmó que no podía confirmarlo, pero añadió que sí parecía claro que Robinson se radicalizó en línea en un lapso sorprendentemente corto.

“No lo sé. O sea, puedo decirle que no actuó solo en Internet, porque parece que se radicalizó en Internet. Eso es solo al ver las mismas cosas que ustedes ven y escuchan. Parece que se radicalizó por Internet. Y parece que tiene padres maravillosos, nació en un barrio maravilloso, es un tipo inteligente, buenas calificaciones, buen alumno. Y luego, algo le pasó en un período de tiempo bastante corto. Parece que se radicalizó por Internet, y se radicalizó hacia la izquierda”, declaró Trump.

Reporter: “I’m wondering if you think Charlie Kirk’s assassin worked alone?”@POTUS “It seems that he became radicalized on the internet…” pic.twitter.com/jJdThhcjqU — Margo Martin (@MargoMartin47) September 15, 2025

El presidente, posteriormente, insistió en que el perfil del atacante no parecía coincidir con el clásico tirador, pues provenía de una familia estable, tenía un entorno favorable y era un buen estudiante. Sin embargo, el presidente señaló que el proceso de radicalización hacia la izquierda a través de Internet marcó un quiebre en su conducta.

Antifa y la aplicación de la Ley RICO

Luego, en otro tramo de la conferencia, Trump respondió a una consulta sobre la "violencia de la izquierda" y si planeaba designar al grupo extremista Antifa como organización terrorista doméstica. El presidente dijo que estaría dispuesto a hacerlo “al cien por cien” si cuenta con el respaldo suficiente, adelantando que también se están evaluando medidas similares contra otros grupos que calificó de “radicales”.

“Bueno, es algo que haría. Sí. Si tengo apoyo de la gente aquí, creo que empezaría con Pam, creo. Pero lo haría, si me lo pide, lo haría al cien por cien y también con otros, por cierto. Pero Antifa es terrible”, dijo Trump.

El mandatario añadió que ha discutido con el fiscal general la posibilidad de aplicar la Ley RICO contra individuos y organizaciones que financian actos de violencia, afirmando que los hechos vandálicos “no son protestas, son crímenes”. Describió, puntualmente, las escenas de ataques con ladrillos contra vehículos de ICE y la Patrulla Fronteriza, y criticó a administraciones anteriores por ordenar a las fuerzas del orden “no responder” ante agresiones directas.

“Se les dijo, por una administración pasada, que eso se convirtió casi en una cultura. Si alguien te lanza una piedra, no hagas nada. Si alguien te escupe en la cara, no hagas nada. Y yo digo: cuando te escupan, responde. Haz lo que quieras. Haz lo que te dé la maldita gana”, atizó.

El presidente, finalmente, cerró su intervención acusando a grupos organizados millonarios de pagar a agitadores profesionales para generar caos en actos públicos y restaurantes. Insistió en que esas prácticas son “subversivas” contra EEUU y que deberían ser sancionadas con cárcel mediante procesos criminales bajo la ley RICO.