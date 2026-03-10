Una nueva encuesta revela que Trump supera en favorabilidad a Kamala Harris y a Gavin Newsom

Publicado por Luis Francisco Orozco 9 de marzo, 2026

Una encuesta publicada este lunes por el medio NBC News reveló que el presidente Donald Trump continúa manteniendo una ventaja en la favorabilidad general frente a varias de las más importantes figuras del Partido Demócrata, aun cuando sus índices de aprobación laboral han disminuido ligeramente. De acuerdo con la encuesta, el 41 % de los encuestados dijo tener una opinión favorable del presidente, cifra que lo sitúa por delante tanto de la exvicepresidenta Kamala Harris como del gobernador de California Gavin Newsom, quienes son dos de los demócratas que más se mencionan como posibles aspirantes en la carrera presidencial de 2028. La encuesta de NBC News se realizó entre el 27 de febrero y el 3 de marzo entre 1.000 encuestados. Los resultados tienen un margen de error de aproximadamente 3,1 puntos porcentuales.

Según publicó el medio, su encuesta logró determinar que el 34 % de los participantes expresó opiniones favorables sobre Harris, mientras que el 27 % dijo lo mismo sobre Newsom. Si bien es cierto que ninguno de los dos demócratas ha anunciado oficialmente planes para postularse a la presidencia, lo cierto es que tanto la exvicepresidenta de la Administración Biden —quien perdió contra Trump en las últimas elecciones presidenciales— como el gobernador de California han sido mencionados por varios medios y analistas políticos como posibles candidatos.

La encuesta también midió las percepciones sobre posibles sucesores republicanos, con el secretario de Estado Marco Rubio y el vicepresidente JD Vance viéndose por detrás de Trump en los resultados. Rubio recibió valoraciones favorables del 34 % de los encuestados, mientras que el 38 % expresó opiniones positivas sobre Vance. A pesar de que ninguno de los dos republicanos ha entrado formalmente en la contienda de 2028, Trump sugirió anteriormente una fórmula electoral que incluyera a Rubio y Vance tras asegurar que juntos serían “imparables”. A pesar de esto, el mandatario republicano no especificó a cuál de los dos preferiría ver encabezando la candidatura.

De igual forma, Trump también ha dejado abierta la posibilidad de buscar otro mandato él mismo, lo cual vendría siendo un paso sumamente controversial que requeriría modificar la Vigésima Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Sin embargo, el presidente ha dejado entrever en varias ocasiones que no se vería dispuesto a tomar dicha acción.