Horror en Cleveland: las dos niñas halladas muertas en unas maletas eran medias hermanas

Publicado por Diane Hernández 4 de marzo, 2026

Las dos niñas encontradas sin vida dentro de maletas y enterradas en tumbas poco profundas en el lado este de Cleveland eran familiares entre sí, según confirmó este miércoles la Oficina del Médico Forense del condado.

Un análisis preliminar de ADN determinó que las menores, que se cree tenían entre 8 y 14 años, eran medias hermanas. Sin embargo, las autoridades aclararon que aún no han sido identificadas oficialmente y que la causa de muerte no ha sido revelada.

¿Cómo fueron encontradas?

Los cuerpos fueron descubiertos el lunes por la noche por un hombre que paseaba a su perro en una zona poco transitada cercana a East 162nd Street y Midland Avenue, en las inmediaciones de la Ginn Academy, una escuela pública para varones.

Según relató el testigo a medios locales, su perro comenzó a olfatear insistentemente un pequeño montículo de tierra. Al acercarse, el hombre encontró una maleta parcialmente enterrada. Al abrirla, descubrió que contenía el cuerpo de una niña y llamó de inmediato a la policía.

Durante el registro posterior del área, detectives de homicidios encontraron una segunda tumba poco profunda, también con una maleta que contenía otro cuerpo.

Lo que se sabe hasta ahora Las niñas eran medias hermanas, según pruebas preliminares de ADN.

No han sido identificadas formalmente.

No se ha informado la causa de la muerte.

La policía indicó que los cuerpos no parecían haber sido desmembrados.

No se han vinculado con reportes activos de personas desaparecidas en la zona.

Hasta el momento, no hay sospechosos ni pistas claras.

La jefa de policía de Cleveland señaló que el área donde fueron encontradas es de poco tránsito peatonal, lo que podría haber permitido que los cuerpos permanecieran enterrados sin ser detectados.



El hombre que hizo el hallazgo dijo que el montículo de tierra parecía haber estado allí al menos una semana.

Investigación en curso

La policía continúa trabajando para identificar a las menores y determinar qué ocurrió. Las autoridades pidieron a cualquier persona que tenga información que se comunique con la unidad de homicidios del Departamento de Policía de Cleveland.

El caso ha generado profunda conmoción en la comunidad local, mientras investigadores intentan reconstruir los hechos y dar nombre a las víctimas.