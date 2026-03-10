La Administración Trump designa al régimen de Afganistán como estado patrocinador de detenciones indebidas

Publicado por Luis Francisco Orozco 9 de marzo, 2026

El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció este lunes que la Administración del presidente Donald Trump etiquetó oficialmente a Afganistán como un “estado patrocinador de detenciones indebidas”, al tiempo que presiona al gobernante Talibán para que libere a dos ciudadanos estadounidenses que, según afirmó, se encuentran detenidos sin justificación. “Hoy estoy designando a Afganistán como un Estado Patrocinador de Detenciones Indebidas. El Talibán continúa utilizando tácticas terroristas, secuestrando a personas para exigir rescates o para buscar concesiones políticas. Estas tácticas despreciables deben terminar. No es seguro para los estadounidenses viajar a Afganistán porque el Talibán continúa deteniendo injustamente a nuestros compatriotas estadounidenses y a otros ciudadanos extranjeros”, dijo Rubio en un comunicado, en el que también exigió la liberación de Dennis Coyle, Mahmood Habibi y “todos los estadounidenses injustamente detenidos en Afganistán”.

El Talibán recuperó el control de Afganistán en 2021 tras la retirada de las fuerzas estadounidenses después de casi dos décadas de guerra. El conflicto abarcó varias administraciones, incluidas las de George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump y Joe Biden. Según varios estudios académicos, la guerra en Afganistán —la más larga en la historia de Estados Unidos— costó aproximadamente 2,3 billones de dólares y se estima que 2.324 miembros del servicio estadounidense, 3.917 contratistas estadounidenses, 1.144 tropas aliadas y 46.319 civiles murieron durante el conflicto.

Los casos de Coyle y Habibi

Coyle, de 64 años, fue detenido en enero del año pasado por la Dirección General de Inteligencia del Talibán sin cargos formales, según un sitio web administrado por su familia. En el momento de su detención, presuntamente realizaba investigaciones académicas destinadas a apoyar a las comunidades lingüísticas afganas y trabajaba legalmente en el país. Sus familiares afirman que aún no ha sido acusado de ningún delito. El Departamento de Estado determinó formalmente en junio que la detención de Coyle califica como indebida.

Por su parte, Habibi desapareció en agosto de 2022 después de ser capturado por agentes de inteligencia talibanes en Kabul junto con su conductor, según funcionarios estadounidenses. Habibi, de 38 años, se desempeñó anteriormente como director de aviación civil de Afganistán y más tarde trabajó para la empresa de telecomunicaciones con sede en Kabul Asia Consultancy Group. El FBI señaló que las autoridades talibanas detuvieron a 29 empleados de la compañía en ese momento, pero finalmente liberaron a todos excepto a Habibi y a otra persona.

Según han indicado tanto el FBI como el Departamento de Estado, no se ha vuelto a saber nada de Habibi desde su detención, mientras que el Talibán no ha proporcionado información sobre su paradero o condición.