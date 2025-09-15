El Washington Post despidió a una columnista por sus comentarios después del asesinato de Charlie Kirk

Publicado por Joaquín Núñez 15 de septiembre, 2025

Karen Attiah, escritora y comentarista política, criticó a The Washington Post por despedirla del departamento de opiniones después de que se expresara sobre el asesinato de Charlie Kirk. Attiah, quien trabaja hace once años para el periódico, se expresó a través de un artículo de opinión y aseguró que expresarse contra "el odio y la violencia en Estados Unidos" le costó su trabajo.

Tras el asesinato del fundador de Turning Point USA, la escritora realizó una serie de publicaciones en las redes sociales. Una de ellas contenía la siguiente cita atribuida al activista conservador: "Las mujeres negras no tienen la capacidad de procesamiento cerebral necesaria para ser tomadas en serio. Tienes que ir a robarle el puesto a una persona blanca".

Sin embargo, los usuarios señalaron que Kirk estaba hablando de la discriminación positiva y que se refería específicamente a la retórica de mujeres afroamericanas demócratas, como Michelle Obama y la exrepresentante Shelia Jackson Lee.

En otra publicación, escribió que se negaba a “rasgarme la ropa y untarme cenizas en la cara en un duelo performativo por un hombre blanco que apoyaba la violencia”. “Parte de lo que mantiene a Estados Unidos tan violento es la insistencia en que la gente actúe con consideración, bondad vacía y absolución hacia los hombres blancos que promueven el odio y la violencia”, añadió.

"El Washington Post me despidió, pero mi voz no será silenciada"



Días después, Attiah escribió un artículo de opinión en Substack, confirmando su despido del Post: "Como columnista, utilicé mi voz para defender la libertad y la democracia, desafiar al poder y reflexionar sobre la cultura y la política con honestidad y convicción. Ahora soy yo quien está siendo silenciada, por hacer mi trabajo".

Según escribió, recibió inicialmente comentarios de respaldo en las redes sociales, pero luego recibió de forma inesperada la comunicación de su despido.

"Y, sin embargo, el Post acusó mis mesuradas publicaciones en Bluesky de ser 'inaceptables', 'conducta grave' y de poner en peligro la seguridad física de mis colegas, acusaciones sin pruebas, que rechazo por completo por falsas. Se apresuraron a despedirme sin siquiera hablar conmigo, alegando menosprecio por motivos raciales. Esto no solo fue una extralimitación precipitada, sino una violación de los propios estándares de imparcialidad y rigor periodísticos que el Post dice defender", continuó.