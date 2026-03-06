Arrestan a Dillon Brooks (Suns) por manejar bajo los efectos del alcohol

Dillon Brooks, durante un partido de la temporada 2025-2026 AP / Cordon Press .

Publicado por Alejandro Baños 6 de marzo, 2026

El jugador de los Phoenix Suns (NBA) Dillon Brooks fue arrestado en la madrugada de este viernes acusado de manejar su vehículo bajo los efectos del alcohol.

Los hechos se produjeron en torno a la 1:00 AM, en la ciudad de Scottsdale. Brooks recibió el alto de una patrulla tras cometer infracciones de tráfico. Posteriormente, fue arrestado y trasladado a una prisión, de la que fue liberado horas después.

Según informó TMZ Sports, la infracción que cometió el alero de los Suns fue manejar ebrio.

Brooks lleva varias semanas ausente de las canchas debido a una lesión en una de sus manos. Hasta la fecha, los Suns marchan séptimos en la clasificación de la Conferencia Oeste.