Francia envía 10 buques de guerra al Medio Oriente en una movilización “sin precedentes”

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 9 de marzo, 2026

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció el envío de 10 buques de guerra al Mediterráneo oriental, el Mar Rojo y el estrecho de Ormuz, en medio de la escalada de la guerra con Irán. La medida busca proteger a ciudadanos franceses, apoyar a aliados en la región y garantizar la seguridad del tráfico marítimo.

Macron calificó el despliegue naval como una movilización “sin precedentes” de la marina francesa. Los nuevos barcos se sumarán a unidades que ya operan en el Mediterráneo, incluido el portaaviones Charles de Gaulle, la única embarcación francesa de este tipo.

Según el mandatario, la presencia militar también podría servir para escoltar embarcaciones que atraviesen el estrecho de Ormuz, un punto estratégico por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial. El tránsito de petroleros se ha visto afectado desde el inicio de la guerra con Irán.

Francia prevé enviar ocho fragatas y dos buques portahelicópteros en las próximas 48 horas. París también trabaja en la formación de una fuerza internacional de escolta para garantizar la navegación segura en la zona, iniciativa a la que, según Macron, podrían sumarse varios países europeos, además de India y otras naciones asiáticas.

El presidente francés señaló que la fase más intensa del conflicto podría prolongarse durante “varios días, quizá varias semanas”, dependiendo de los objetivos militares finales.

Francia mantiene acuerdos de defensa con algunos países del Golfo y estima que alrededor de 400.000 ciudadanos franceses viven en Medio Oriente. Además, Chipre —miembro de la Unión Europea donde Francia mantiene presencia militar— fue atacado recientemente con drones y misiles de origen iraní, lo que aumentó la preocupación en Europa.