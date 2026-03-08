Fuertes tormentas en Michigan dejan al menos cuatro muertos, incluido un niño de 12 años

Publicado por Joaquín Núñez 7 de marzo, 2026

Una serie de tormentas que provocaron tornados dejaron al menos cuatro muertos, entre ellos un niño de 12 años, y más de una decena de heridos en Michigan. Los medios de comunicación locales mostraron edificios, casas y automóviles destrozados. A su vez, cientos de hogares se quedaron sin electricidad y otros servicios.

Tres de las cuatro muertes reportadas tuvieron lugar en el condado de Branch, donde se encuentra Union City, mientras que la cuarta muerte ocurrió en el condado de Cass, donde también se vieron afectados graneros. Según un comunicado en un sitio web del este último condado, algunas estructuras fueron dañadas hasta llegar a la "destrucción total".

"Tenemos múltiples postes eléctricos caídos, transformadores dañados y largos tramos de cables eléctricos en el suelo. La parte norte de Union Lake sufrió algunos de los daños más graves, con aproximadamente dos millas de cables caídos solo en esa zona", señalaron desde la página oficial de Facebook de Union City, uno de los puntos más afectados por el desarrollo de tornados.

Además de Michigan, las tormentas azotaron una amplia zona central del país. Otros estados afectados fueron Iowa, Oklahoma, Texas y Arkansas. Por ejemplo, de acuerdo con la Oficina del Sheriff del condado de Okmulgee, un tornado en Beggs, cerca de Tulsa, fue responsable de la muerte de dos personas en una casa.

"Declararé el estado de emergencia en los condados de Branch, Cass y St. Joseph tras las severas condiciones meteorológicas", expresó al respecto la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer.

"Estamos trabajando con los equipos de emergencia para supervisar la situación y coordinar los recursos para los afectados. Mi corazón está con las familias que han perdido a seres queridos o han resultado heridas", añadió.

A su vez, la gobernadora demócrata activó el Centro de Operaciones de Emergencia del estado el viernes "para coordinar una respuesta con todos los recursos a disposición ante el clima severo".