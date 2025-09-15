ANÁLISIS
Sigue la escalada: EEUU hunde otra narcolancha venezolana vinculada a Maduro
El mandatario acompañó el anuncio con un video que muestra el momento del ataque que dejó dejó tres tripulantes muertos.
El presidente Donald Trump informó este lunes que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo un nuevo operativo contra el narcotráfico en aguas internacionales del Caribe, bajo la jurisdicción del Comando Sur (SOUTHCOM). El ataque destruyó un barco vinculado a un cártel venezolano y dejó tres tripulantes muertos.
Trump explicó que la acción se realizó por orden directa de la Casa Blanca y la calificó como un “segundo golpe cinético” contra organizaciones criminales que buscan introducir drogas en territorio estadounidense. El mandatario acompañó el anuncio con un video que muestra el momento del ataque.
Advertencia directa a los cárteles
En su publicación, Trump subrayó que los cárteles venezolanos representan una amenaza directa para la seguridad nacional, la política exterior y los intereses vitales de Estados Unidos.
“El ataque ocurrió mientras estos narcoterroristas venezolanos, confirmados, se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales, un arma mortal que envenena a los estadounidenses”, señaló. “Estos cárteles del narcotráfico extremadamente violentos suponen una amenaza para la Seguridad Nacional”.
El mandatario lanzó además un mensaje de advertencia: “Si transportas drogas que pueden matar a estadounidenses, te estamos buscando”, escribió. Enfatizó que las actividades ilícitas de estos grupos han tenido “consecuencias devastadoras durante décadas (…) causando la muerte de millones de ciudadanos estadounidenses”.
Política
“Ya lo descubrirán”: Trump insinúa posibles ataques contra los cárteles dentro de Venezuela
Agustina Blanco
Operativos previos y creciente presión militar
En días recientes, durante una conferencia en la Casa Blanca, el presidente fue consultado sobre la posibilidad de extender los ataques militares dentro de Venezuela. Trump respondió: “Ya lo descubrirán”, sin dar más detalles.
Las declaraciones se producen en medio de un despliegue militar estadounidense cada vez más visible en la región, que incluye destructores, submarinos nucleares y aviones de combate en el mar Caribe, como parte de la estrategia para contener el tráfico de drogas y enviar un mensaje disuasivo a los cárteles que operan desde Venezuela.