Sigue la escalada: EEUU hunde otra narcolancha venezolana vinculada a Maduro

Publicado por Virginia Martínez 15 de septiembre, 2025

El presidente Donald Trump informó este lunes que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo un nuevo operativo contra el narcotráfico en aguas internacionales del Caribe, bajo la jurisdicción del Comando Sur (SOUTHCOM). El ataque destruyó un barco vinculado a un cártel venezolano y dejó tres tripulantes muertos.

Trump explicó que la acción se realizó por orden directa de la Casa Blanca y la calificó como un “segundo golpe cinético” contra organizaciones criminales que buscan introducir drogas en territorio estadounidense. El mandatario acompañó el anuncio con un video que muestra el momento del ataque.

Advertencia directa a los cárteles

En su publicación, Trump subrayó que los cárteles venezolanos representan una amenaza directa para la seguridad nacional, la política exterior y los intereses vitales de Estados Unidos.

“El ataque ocurrió mientras estos narcoterroristas venezolanos, confirmados, se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales, un arma mortal que envenena a los estadounidenses”, señaló. “Estos cárteles del narcotráfico extremadamente violentos suponen una amenaza para la Seguridad Nacional”.

El mandatario lanzó además un mensaje de advertencia: “Si transportas drogas que pueden matar a estadounidenses, te estamos buscando”, escribió. Enfatizó que las actividades ilícitas de estos grupos han tenido “consecuencias devastadoras durante décadas (…) causando la muerte de millones de ciudadanos estadounidenses”.