Un fundador de Black Lives Matter en Illinois es captado peleando con una empleada que lo acusó de malversas fondos

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 3 de marzo, 2026

Una pelea violenta entre dos miembros de una organización local de Black Lives Matter (BLM) en Illinois llevó a la intervención de la policía, en medio de acusaciones sobre un mal manejo de fondos del grupo.

La policía de Waukegan, Illinois, acudió el 12 de enero a la oficina de ‘Black Lives Matter Lake County’ tras recibir un reporte de agresión. En el lugar encontraron al fundador y director ejecutivo de la organización local, Clyde McLemore, y a la gerente de proyectos, Nyesha Hill, con lesiones menores como rasguños y uñas rotas.

Según McLemore, Hill entró a su oficina exigiendo dinero y cigarrillos. El activista dijo a los agentes que le respondió que no tenía dinero y le pidió que se retirara. De acuerdo con su versión, Hill se negó a irse, lo tomó por la capucha y lo golpeó en el rostro.

Hill, en cambio, ofreció un relato muy diferente. Dijo a los oficiales que había confrontado a McLemore por el uso de fondos de la organización y que el altercado comenzó cuando él intentó empujarla hacia la salida después de que ella se negara a marcharse sin recibir el pago por su trabajo.

En declaraciones recogidas por la cámara corporal de los agentes, Hill afirmó que había visto a McLemore gastar dinero destinado al grupo en “mujeres” y apuestas.

La policía no realizó arrestos tras no encontrar causa probable, por lo que ninguno de los dos enfrentó cargos. Hill también señaló que decidió no emprender acciones legales porque no quería ver a “un hombre negro en la cárcel”.

En el video de la cámara corporal, Hill dijo a los agentes que las disputas entre ambos habían sido frecuentes, en medio de desacuerdos relacionados con pagos pendientes mientras ella cuidaba a su hijo.

De acuerdo con el periodista Andy Ngo, no sería la primera pelea entre ambos. Imágenes de vigilancia de un incidente separado ocurrido entre octubre y noviembre de 2025 también mostrarían otro enfrentamiento.

Tanto McLemore como Hill tienen antecedentes judiciales. McLemore fue arrestado por allanamiento durante una reunión del concejo municipal de Waukegan en 2022 y por participar en disturbios en Kenosha, Wisconsin, en 2021. Además, en octubre de 2024 fue condenado a 40 días de cárcel por desacato al tribunal tras un incidente en una sala del Tribunal del condado de Lake.

Hill, por su parte, cumplió más de cuatro años de prisión por su participación en un caso de secuestro ocurrido en Zion, Illinois, donde junto a un cómplice golpeó a una víctima y exigió dinero como rescate.

McLemore también forma parte actualmente de la Junta Regional de Fideicomisarios Escolares del condado de Lake, en Illinois.