FBI: el ADN hallado en la escena del asesinato de Kirk coincide con el del sospechoso en custodia

Publicado por Diane Hernández 15 de septiembre, 2025

El director del FBI, Kash Patel, confirmó este lunes que los rastros de ADN encontrados en la escena del asesinato del activista Charlie Kirk coinciden con el ADN del sospechoso, Tyler Robinson.

Robinson, de 22 años, fue arrestado el jueves tras una persecución de 33 horas y se espera que sea acusado formalmente por el asesinato a finales de esta semana. Las autoridades dijeron que el sospechoso utilizó un rifle de francotirador para matar a Kirk con una sola bala en el cuello, desde una azotea.

"Puedo informar hoy que el ADN encontrado en la toalla que envolvía el arma y el ADN en el destornillador han sido procesados positivamente y corresponde al sospechoso bajo custodia", dijo Patel en Fox News, en referencia a un destornillador recuperado en la escena.

Patel también habló de una nota que se cree que Robinson escribió antes del crimen. El texto decía "básicamente... 'tengo la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk', y voy a aprovecharla. Esa nota fue escrita antes del tiroteo".

El director del FBI agregó que aunque fue destruida esa prueba, se ha encontrado evidencia forense de la nota en el hogar familiar del presunto asesino.

Hasta el momento el FBI no ha revelado más detalles de la investigación, aún en curso.