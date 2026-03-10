Trump amenaza a Irán con más " muerte, el fuego y furia" si mantiene el cierre de Ormuz

Publicado por Joaquín Núñez 9 de marzo, 2026

Donald Trump volvió a amenazar a Irán por el cierre del estrecho de Ormuz. En su cuenta de Truth Social, el presidente aseguró que golpeará al país persa "veinte veces más fuerte" que lo que Estados Unidos ha hecho hasta ahora. A su vez, de persistir el bloqueo energético en los próximos días, anticipó más "muerte, fuego furia".

"Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el estrecho de Ormuz, Estados Unidos le golpeará VEINTE VECES MÁS FUERTE de lo que lo ha hecho hasta ahora. Además, destruiremos objetivos fácilmente destructibles que harán prácticamente imposible que Irán vuelva a reconstruirse como nación. La muerte, el fuego y la furia reinarán sobre ellos, ¡pero espero y rezo para que eso no suceda!", escribió el presidente.

"Este es un regalo de los Estados Unidos de América a China y a todas aquellas naciones que utilizan intensamente el estrecho de Ormuz. Esperemos que sea un gesto que se aprecie enormemente", añadió.

Tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel a Irán, el país persa anunció que impedirá el paso a las embarcaciones comerciales por Ormuz. La situación provocó una gran incertidumbre energética global y amenaza con una fuerte suba en el precio del crudo.

Posteriormente, Trump anunció medidas para ofrecerles garantías a los navíos contra las amenazas de Teherán. Por ejemplo, le ordenó a la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (DFC) ofrecer seguros contra riesgo político y garantías financieras a los navíos que transporten mercancías, especialmente energía, a través del Golfo Pérsico. La cobertura se brindará “a un precio muy razonable” y estará disponible para todas las compañías marítimas.

En cuanto a la importancia de Ormuz, es el único paso marítimo desde el Golfo Pérsico hasta el océano abierto. Por allí pasa aproximadamente el 21% del petróleo que se consume a nivel mundial, así como también el 23% del gas natural licuado (GNL).

Uno de los países más afectados por el cierre iraní es China, puesto que consume buena parte de la energía que transita por Ormuz.