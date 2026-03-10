Trump aborda el ataque en una escuela de Irán sin atribuir responsabilidades: “Lo que sea que muestre el informe, estoy dispuesto a aceptarlo”

Donald Trump en la Casa Blanca en una imagen de archivo AFP

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 9 de marzo, 2026

El presidente Donald Trump afirmó este lunes que el ataque que alcanzó una escuela en Irán al inicio de la actual guerra contra el régimen de Teherán sigue bajo investigación y evitó, en esta ocasión, atribuir responsabilidades, señalando que esperará las conclusiones oficiales.

“Lo que sea que muestre el informe, estoy dispuesto a aceptar ese informe”, dijo Trump durante una conferencia de prensa tras ser consultado sobre el asunto. “Simplemente no sé lo suficiente al respecto”.

El mandatario republicano también sostuvo que el uso de misiles de crucero Tomahawk —mencionados en algunas informaciones sobre el ataque— no implica necesariamente responsabilidad directa de Estados Unidos.

“Los Tomahawk también son usados por otros, como usted sabe. Numerosas otras naciones tienen Tomahawk. Los compran de nosotros”, afirmó Trump.

Las declaraciones se produjeron después de que un periodista señalara que Trump era el único funcionario de su gobierno que había sugerido públicamente la posibilidad de que Irán pudiera estar implicado en el ataque.

El bombardeo en cuestión ocurrió el 28 de febrero, durante el primer día de los ataques estadounidenses e israelíes contra la cúpula del régimen iraní y algunos objetivos militares clave en el país persa.

Según reportes de medios estatales iraníes y autoridades sanitarias del país, el ataque impactó la escuela primaria Shajarah Tayyebeh, situada en la ciudad de Minab, en la provincia meridional de Hormozgan, cerca del golfo de Omán.

Medios internacionales como Reuters y el New York Times informaron que las autoridades iraníes reportaron alrededor de 175 víctimas, en su mayoría estudiantes.

Sin embargo, las cifras no han podido ser verificadas de manera independiente por organizaciones internacionales ni por periodistas en el terreno.

Análisis de imágenes y reportes periodísticos han señalado que la escuela se encontraba cerca de una instalación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), una fuerza militar iraní.

Investigación en curso

Funcionarios estadounidenses han reiterado que el incidente está siendo examinado por investigadores militares, sin descartar responsabilidad del gobierno estadounidense.

La semana pasada, la agencia Reuters informó que investigadores militares estadounidenses consideran “probable” que fuerzas de Estados Unidos fueran responsables del ataque, aunque subrayó que la investigación aún no ha concluido y que no se ha alcanzado una determinación definitiva.

Los funcionarios citados por Reuters indicaron que el análisis continúa y que podrían surgir nuevas evidencias que modifiquen esa evaluación preliminar.

Algunos funcionarios estadounidenses también hablaron públicamente sobre el ataque.

“Estamos investigando eso. Por supuesto, nunca atacamos objetivos civiles. Pero estamos revisándolo e investigándolo”, dijo el Departamento de Guerra, Pete Hegseth.

El capitán Timothy Hawkins, del Comando Central del ejército estadounidense, también comentó a Reuters que “sería inapropiado comentar dado que el incidente está bajo investigación”.