Un juez concede aprobación preliminar al acuerdo millonario de Bayer por su herbicida Roundup

Publicado por Williams Perdomo 4 de marzo, 2026

Un juez otorgó el miércoles una aprobación preliminar al acuerdo colectivo de varios miles de millones de dólares anunciado en febrero por el gigante agroquímico Bayer, destinado a resolver demandas en curso y futuras relacionadas con Roundup, su herbicida a base de glifosato acusado de ser cancerígeno.

En un comunicado, la empresa alemana celebró lo que calificó como "un primer paso importante hacia la implementación de este acuerdo" y afirmó que mantiene su confianza en una posible aprobación definitiva en julio por parte de la corte de San Luis.

“Nos complace que el Tribunal haya otorgado la aprobación preliminar del acuerdo colectivo, diseñado para resolver las demandas actuales y futuras relacionadas con Roundup relacionadas con la NHL”, declaró Bill Dodero, Vicepresidente Sénior y Asesor Jurídico de Bayer.

Tras la aprobación preliminar, el siguiente paso en el proceso legal implica la notificación a los posibles miembros de la demanda colectiva y un período de 90 días, que finaliza el 4 de junio, durante el cual los miembros del grupo pueden excluirse o presentar objeciones.