Un juez concede aprobación preliminar al acuerdo millonario de Bayer por su herbicida Roundup
En un comunicado, la empresa alemana celebró lo que calificó como "un primer paso importante hacia la implementación de este acuerdo".
Un juez otorgó el miércoles una aprobación preliminar al acuerdo colectivo de varios miles de millones de dólares anunciado en febrero por el gigante agroquímico Bayer, destinado a resolver demandas en curso y futuras relacionadas con Roundup, su herbicida a base de glifosato acusado de ser cancerígeno.
En un comunicado, la empresa alemana celebró lo que calificó como "un primer paso importante hacia la implementación de este acuerdo" y afirmó que mantiene su confianza en una posible aprobación definitiva en julio por parte de la corte de San Luis.
“Nos complace que el Tribunal haya otorgado la aprobación preliminar del acuerdo colectivo, diseñado para resolver las demandas actuales y futuras relacionadas con Roundup relacionadas con la NHL”, declaró Bill Dodero, Vicepresidente Sénior y Asesor Jurídico de Bayer.
Tras la aprobación preliminar, el siguiente paso en el proceso legal implica la notificación a los posibles miembros de la demanda colectiva y un período de 90 días, que finaliza el 4 de junio, durante el cual los miembros del grupo pueden excluirse o presentar objeciones.
Más de 10.000 millones de dólares desembolsados
Desde la compra de la compañía estadounidense Monsanto en 2018, Bayer ha tenido que desembolsar más de 10.000 millones de dólares en procesos judiciales.