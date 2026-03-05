Más de 600 camioneros fueron sancionados en Wyoming por no hablar inglés durante unas inspecciones

Publicado por Diane Hernández 5 de marzo, 2026

Un operativo de inspección a conductores de camiones en el estado de Wyoming detectó a más de 600 conductores que no podían comunicarse en inglés, lo que ha reavivado el debate sobre la seguridad vial y los requisitos lingüísticos para obtener licencias de conducir comerciales (CDL) en Estados Unidos.

Según estadísticas publicadas la semana pasada por la Patrulla de Carreteras de Wyoming, 676 conductores fallaron la entrevista obligatoria en inglés durante inspecciones realizadas en 2025. En total, los agentes llevaron a cabo 16.676 revisiones de vehículos comerciales ese año.

La incapacidad de comunicarse en inglés se convirtió así en la octava infracción más frecuente detectada por las autoridades estatales.

Operativos y presencia de inmigrantes indocumentados

En un operativo reciente de tres días realizado por la Oficina del Sheriff del condado de Laramie, en el sur de Wyoming, las autoridades detuvieron 82 camiones comerciales y a 32 inmigrantes indocumentados.

Estos resultados se producen en medio de un esfuerzo nacional para endurecer las normas del sector del transporte, especialmente después de varios accidentes mortales en carreteras estadounidenses relacionados con camioneros con dominio limitado del inglés.

Escasez de conductores en la industria

La industria del transporte por carretera enfrenta una escasez estimada de entre 60.000 y 80.000 conductores, lo que ha llevado a muchas empresas a contratar trabajadores extranjeros. Actualmente, casi uno de cada seis camioneros en Estados Unidos es inmigrante.

Algunos conductores obtienen sus licencias en estados donde los requisitos de inglés son más flexibles.

Mientras algunas compañías mantienen estrictos controles de seguridad y formación, otras -especialmente las más pequeñas- contratan rápidamente para cubrir vacantes, incluso con conductores con poca experiencia.

Escuelas de licencias bajo investigación

​Tras 1.400 operaciones encubiertas realizadas por unos 300 investigadores,

​La Administración Federal de Seguridad de Autotransportistas detectó que muchas de estas escuelas:

​No contaban con instructores cualificados.

Utilizaban direcciones falsas.

Ofrecían formación insuficiente, incluso para transporte de materiales peligrosos. ​

​Además, el Gobierno federal anunció que todos los exámenes para obtener la licencia comercial deberán realizarse exclusivamente en inglés.

Accidentes mortales

Uno de los casos más conocidos ocurrió en 2019, cuando el camionero Rogel Aguilera-Mederos perdió el control de los frenos mientras circulaba hacia Denver, provocando un choque múltiple de 28 vehículos en el que murieron cuatro personas.

Durante el juicio, el conductor -nacido en Cuba- necesitó un intérprete debido a su limitado dominio del inglés.