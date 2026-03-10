Exclusiva: Trump llamó a María Corina desde Miami para saludarla tras la cumbre del Escudo de las Américas
“Todo el mundo te ama aquí”, le expresó el presidente durante una llamada realizada en una cena en Doral con la alcaldesa de la ciudad, miembros de su equipo y el secretario de Estado.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó una breve llamada telefónica a la líder opositora venezolana María Corina Machado desde Miami luego de concluir las actividades vinculadas a la cumbre del Escudo de las Américas, según una fuente presente en el encuentro que habló con Orlando Avendaño, editor sénior de VOZ.
La comunicación ocurrió durante una cena celebrada en Doral. En la mesa se encontraban el presidente estadounidense, la alcaldesa de la ciudad, integrantes de su equipo y el secretario de Estado. En medio del encuentro, Trump tomó su teléfono, llamó a Machado y activó el altavoz para que los presentes pudieran escuchar el intercambio.
De acuerdo con la fuente, se trató de una llamada corta que se desarrolló en un ambiente relajado.
Una conversación breve y distendida
Durante la llamada, Trump saludó a Machado de forma amistosa y le transmitió comentarios sobre la percepción que, según dijo, tenían los asistentes a la cena.
“Todo el mundo te ama aquí”, le expresó el presidente durante la conversación. También hizo una broma al señalar que incluso la querían más a ella que a él, algo que comentó en tono humorístico. Según la fuente, el mandatario añadió además que ella “va a estar muy bien”.
Un contacto después de una reunión reciente en Washington
Fuentes de la Casa Blanca indicaron que ese encuentro fue convocado a solicitud del propio presidente. La reunión, que aparentemente tuvo lugar durante un desayuno, se extendió más de lo previsto y duró aproximadamente 90 minutos.
Según esas fuentes, Trump buscaba escuchar directamente la evaluación de Machado sobre la situación política en Venezuela.