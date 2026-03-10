Exclusiva: Trump llamó a María Corina desde Miami para saludarla tras la cumbre del Escudo de las Américas

Publicado por Virginia Martínez 9 de marzo, 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó una breve llamada telefónica a la líder opositora venezolana María Corina Machado desde Miami luego de concluir las actividades vinculadas a la cumbre del Escudo de las Américas, según una fuente presente en el encuentro que habló con Orlando Avendaño, editor sénior de VOZ.

La comunicación ocurrió durante una cena celebrada en Doral. En la mesa se encontraban el presidente estadounidense, la alcaldesa de la ciudad, integrantes de su equipo y el secretario de Estado. En medio del encuentro, Trump tomó su teléfono, llamó a Machado y activó el altavoz para que los presentes pudieran escuchar el intercambio.

De acuerdo con la fuente, se trató de una llamada corta que se desarrolló en un ambiente relajado.

Una conversación breve y distendida

Durante la llamada, Trump saludó a Machado de forma amistosa y le transmitió comentarios sobre la percepción que, según dijo, tenían los asistentes a la cena.

“Todo el mundo te ama aquí”, le expresó el presidente durante la conversación. También hizo una broma al señalar que incluso la querían más a ella que a él, algo que comentó en tono humorístico. Según la fuente, el mandatario añadió además que ella “va a estar muy bien”.