La Casa Blanca se mueve para retirar la IA de Anthropic del Gobierno

Publicado por Sabrina Martin 9 de marzo, 2026

La Administración del presidente Donald Trump está preparando una orden ejecutiva que instruiría al Gobierno federal a dejar de utilizar sistemas de inteligencia artificial desarrollados por Anthropic, según fuentes familiarizadas con el asunto citadas por Axios.

La medida formalizaría un proceso que ya ha comenzado en algunas agencias y se enmarca en la postura expresada por Trump de que su Administración no utilizará inteligencia artificial que considere “woke”. De acuerdo con las fuentes, la orden podría emitirse tan pronto como esta semana.

Agencias ya comenzaron a retirar la tecnología Incluso antes de la posible directiva, algunas dependencias federales han empezado a apartar la tecnología de Anthropic de sus operaciones. Entre ellas figura el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que ya inició procesos para reemplazar esos sistemas.

El movimiento también ocurre mientras el Gobierno revisa el uso del sistema de IA Claude dentro de distintas agencias federales.



Disputa legal con el Pentágono

La compañía presentó el lunes una demanda contra el Departamento de Defensa de Estados Unidos por su designación dentro de una lista de riesgo en la cadena de suministro del Pentágono.

En la demanda, Anthropic sostiene que el Congreso no otorgó a la Administración autoridad para excluir a una empresa estadounidense de contratos federales por motivos relacionados con expresión protegida.

Por su parte, la Administración ha argumentado que ciertas “salvaguardas” incorporadas en los sistemas de la empresa representan un riesgo para la seguridad nacional en el contexto de la participación del sector tecnológico en operaciones militares.

Un movimiento con pocos precedentes

Durante su primer mandato, Trump utilizó órdenes ejecutivas para restringir a empresas tecnológicas extranjeras por razones de seguridad nacional, incluidas acciones relacionadas con la aplicación TikTok y con compañías chinas de telecomunicaciones.

Sin embargo, existen pocos precedentes de una orden presidencial que rompa vínculos con una empresa estadounidense específica fuera de los procesos habituales de contratación.