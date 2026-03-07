Más de 27.000 estadounidenses regresan desde Medio Oriente con ayuda del Departamento de Estado

Publicado por Sabrina Martin 6 de marzo, 2026

Más de 27.000 ciudadanos estadounidenses han regresado de forma segura a Estados Unidos desde Medio Oriente desde el inicio de la guerra con Irán el 28 de febrero, según informó el subsecretario de Estado para Asuntos Públicos Globales, Dylan Johnson.

El funcionario ha explicado que las cifras corresponden únicamente a quienes ya llegaron a territorio estadounidense. El número no incluye a los estadounidenses que salieron de la región pero todavía están en tránsito ni a quienes se trasladaron temporalmente a otros países.

Washington ha puesto en marcha distintas operaciones para ayudar a los ciudadanos que buscan abandonar la región en medio del deterioro de la seguridad.

Vuelos chárter para evacuar ciudadanos

El Departamento de Estado organizó varios vuelos chárter que trasladaron a cientos de estadounidenses de regreso al país. Johnson indicó que se prevén más vuelos en los próximos días, siempre que la situación de seguridad lo permita.

Uno de los aviones utilizados en la operación pertenece al equipo de la NFL New England Patriots, propiedad del empresario Robert Kraft, aliado del presidente Donald Trump.

El funcionario también señaló que la disponibilidad de vuelos comerciales en la región comenzó a mejorar, lo que amplía las opciones para quienes desean salir.