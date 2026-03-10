Trump explicó que el ataque a Irán fue preventivo: "La situación se acercaba a un punto sin retorno"

Publicado por Joaquín Núñez 9 de marzo, 2026

Donald Trump encabezó una rueda de prensa sobre la 'Operación Furia Épica'. Durante un poco más de media hora, el presidente habló de los motivos que lo llevaron a la guerra con Irán, un reciente llamado telefónico con Vladimir Putin, los futuros precios de la energía y la posibilidad de que el país persa despierte "células terroristas durmientes" en Estados Unidos y el resto del mundo.

La rueda de prensa tuvo lugar en Doral, Florida, apenas minutos después de que el presidente hablara en una conferencia para los republicanos de la Cámara de Representantes. Comenzó diciendo que está cumpliendo una promesa que hizo el 16 de junio de 2015 en la Torre Trump de Nueva York: "Impediré que Irán consiga armas nucleares, y lo único que estoy haciendo es cumplir mi promesa".

En cuanto a la decisión de atacar Irán, aseguró que fue una medida preventiva, debido a que el país persa planeaba atacar a los aliados de Estados Unidos.

"Querían tomar el control de Oriente Medio"

"Si yo no los atacaba primero, ellos iban a atacar primero a nuestros aliados. Creo, basándome en la información y en mis convicciones, que ellos iban a tomar el control de Medio Oriente. Querían tomar el control de Medio Oriente. Si no se hubiera llevado a cabo la operación 'Martillo de Medianoche', eso era seguro, porque habrían tenido un arma nuclear en cuestión de semanas", expresó.

"La intención del régimen era utilizar esta amenaza de misiles balísticos en crecimiento exponencial para hacer prácticamente imposible impedir que obtuvieran un arma nuclear. La situación se acercaba rápidamente a un punto sin retorno, y Estados Unidos lo consideraba intolerable", añadió.

Además, señaló que Irán estaba comenzando a planear un centro nuclear subterráneo más profundo que el de Fordow e incluso más difícil de atacar desde el cielo.

"No permitiré que un régimen terrorista mantenga al mundo como rehén"

El presidente también habló sobre los análisis que anticipan una escasez mundial de energía, y por lo tanto un fuerte aumento de precios, producto del bloqueo iraní del estrecho de Ormuz, el único paso marítimo desde el Golfo Pérsico hasta el océano abierto. Por allí pasa aproximadamente el 21% del petróleo que se consume a nivel mundial, así como también el 23% del gas natural licuado (GNL) que se consume a nivel mundial.

"Mientras continuamos con la 'Operación Furia Épica', también nos centramos en mantener el flujo de energía y petróleo al mundo. Y no permitiré que un régimen terrorista mantenga al mundo como rehén e intente detener el suministro mundial de petróleo, y si Irán hace algo para lograrlo, recibirá un golpe mucho más duro. (...) Si quieren jugar a ese juego, más les vale no hacerlo", continuó Trump.

Además, el republicano reiteró su intención de garantizar el libre paso de los buques petroleros por Ormuz, ofreciendo "un seguro de riesgo político a cualquier petrolero que opere en el Golfo". "Cuando llegue el momento, la Marina de los Estados Unidos y sus socios escoltarán a los petroleros a través del estrecho si es necesario", sumó.

¿Qué significa "ganar lo suficiente" en Irán?

Una de las reporteras presentes consultó a Trump por un concepto que utilizó anteriormente para referirse a la duración del conflicto. "Antes ha dicho que ya hemos ganado en muchos aspectos, pero que no hemos ganado lo suficiente. ¿Qué considera suficiente?", preguntó la periodista.

"Cuando, básicamente, vea que ya no tendrán capacidad alguna, durante un período muy largo, para desarrollar armamento que pueda utilizarse contra Estados Unidos o contra cualquiera de nuestros aliados", respondió el presidente.

Sobre el resultado de los ataques actuales, celebró la efectividad de las fuerzas estadounidenses e israelíes: "No tienen armada, no tienen fuerza aérea y no tienen liderazgo. Podríamos decir que ha sido un gran éxito ahora que nos vamos de aquí, o podríamos ir más allá, pero el gran riesgo de esa guerra ha terminado los hemos aniquilado en los dos primeros días".

Putin "podría ser más útil poniendo fin a la guerra entre Ucrania y Rusia"

Durante la rueda de prensa, Trump habló sobre un reciente llamado telefónico que mantuvo con Vladimir Putin, presidente de Rusia. En los últimos días, se publicaron reportes de que Rusia estaba ayudando a Irán con información sensible sobre posiciones militares estadounidenses.

En este contexto, Trump afirmó que Putin se puso a disposición para ayudar en lo que pueda: "Estábamos hablando de Ucrania. Creo que fue una llamada positiva sobre ese tema. Y, obviamente, hablamos entonces sobre Oriente Medio, y él quiere ser útil. Le dije que podría ser más útil poniendo fin a la guerra entre Ucrania y Rusia".

Las células durmientes de Irán en Estados Unidos

Sobre la supuesta decisión de Teherán de activar sus células terroristas durmientes en Estados Unidos, Trump dijo que sus funcionarios están "pendientes de todo". Sin embargo, subrayó la necesidad de que los demócratas del Senado detengan el cierre del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que se encuentra sin financiamiento desde mediados de febrero.

"Señor, termine el trabajo"



Por último, Trump habló sobre las conversaciones que mantuvo con las familias de los soldados estadounidenses que perdieron la vida durante la 'Operación Furia Épica'. Recientemente, el presidente recibió los cuerpos de los caídos en la Base de la Fuerza Aérea Dove, en Delaware.

"Como dije antes, cuando hay conflictos como este, siempre hay muertes. Ayer estuve en Dover. Conocí a los padres y eran personas increíbles. Eran personas increíbles, pero todos tenían una cosa en común. Todos me dijeron lo mismo: 'Termine el trabajo, señor. Por favor, termine el trabajo'", sentenció.