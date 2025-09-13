El USCIS acata formalmente una orden judicial y reconoce la extensión del TPS para los venezolanos

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 12 de septiembre, 2025

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) finalmente acató la orden judicial del juez federal Edward Chen y actualizó su portal para reflejar que, por el momento, quedó sin efecto la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos en Estados Unidos dispuesta por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. La decisión del juez fue tomada el pasado 5 de septiembre.

De acuerdo con la información publicada en el sitio web de USCIS, los beneficiarios venezolanos del TPS bajo la redesignación de 2023 —incluidos aquellos venezolanos que originalmente estaban bajo el TPS de 2021 pero que se volvieron a registrar en enero de 2025— mantienen su estatus hasta el 2 de octubre de 2026.

Sin embargo, USCIS también precisó que esta fecha se establece “según orden judicial” y que está “sujeta a actualizaciones de litigio”.

Por otro lado, los venezolanos amparados bajo la designación inicial de 2021, que no completaron su nuevo registro de enero de 2025, conservarán su protección únicamente hasta el 7 de noviembre de 2025.

El fallo del juez Chen marcó un nuevo giro en la política migratoria hacia los venezolanos en el país. El magistrado consideró ilegal la decisión de Noem de cancelar las extensiones otorgadas previamente por la Administración Biden a más de un millón de venezolanos y haitianos. Pese a que el Departamento de Seguridad Nacional había defendido su postura ante la Corte Suprema, el juez determinó que su orden entraba en vigor de manera inmediata y debía ser acatada por el Gobierno federal.

La actualización en el portal de USCIS significa que la Administración Trump acata formalmente la orden judicial, ofreciendo certeza temporal a cientos de miles de venezolanos que dependen del TPS para trabajar y residir legalmente en Estados Unidos. No obstante, el propio sitio de USCIS advierte que esta extensión está sujeta a los litigios en curso, lo que sugiere que la vigencia del programa podría modificarse nuevamente en el futuro, mientras avanza la batalla legal.