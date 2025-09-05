Voz media US Voz.us
Una redada migratoria en la planta de Hyundai Motor en Georgia deja al menos 450 arrestados

"Numerosos ciudadanos coreanos fueron detenidos" en el operativo según precisó a la prensa el portavoz de la cancillería de Seúl, Lee Jae-woong.

Agentes de inmigración

Agentes de inmigraciónAssociated Press/LaPresse / Cordon Press.

Williams Perdomo
Publicado por
Williams Perdomo

Al menos 450 trabajadores de una planta de Hyundai Motor fueron arrestados durante una importante redada realizada en una fábrica en construcción para montaje de baterías de Hyundai y LG en Georgia, Estados Unidos.

"Hoy, la ATF  de Atlanta se unió a HSI, FBI, DEA, ICE, GSP y otras agencias en una importante operación de control de inmigración en la megaplanta de baterías Hyundai en el condado de Bryan, GA, lo que llevó a la detención de ~450 extranjeros ilegales, lo que enfatiza nuestro compromiso con la seguridad de la comunidad", escribió la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) en su cuenta de X. 

">

"Numerosos ciudadanos coreanos fueron detenidos" en el operativo en el estado de Georgia, precisó a la prensa el portavoz de la cancillería de Seúl, Lee Jae-woong, en unas declaraciones recogidas por AFP.

Lee criticó el operativo realizado por los agentes de inmigración.  "Las actividades económicas de nuestros inversores y los derechos e intereses legítimos de nuestros ciudadanos no pueden verse injustamente vulnerados", aseguró. 

Entre tanto, el Gobierno de Seúl dijo haber enviado personal diplomático al lugar, y manifestó su "preocupación" a la Embajada de Estados Unidos.

