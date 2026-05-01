DIRECTO | Irán activa sus defensas aéreas mientras Trump se enfrenta a un plazo límite en el Congreso

Publicado por Williams Perdomo 1 de mayo, 2026

Los precios del petróleo subieron ligeramente este viernes tras las fuertes fluctuaciones del día anterior, mientras los inversores esperaban el próximo movimiento en la crisis de Oriente Medio, y las bolsas asiáticas subieron en una jornada de menor actividad debido a las festividades, tras un día récord liderado por el sector tecnológico en Wall Street.

Tras el estancamiento de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán durante la última semana, parece haber pocos indicios de que vayan a llegar a un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz en un futuro próximo, lo que está interrumpiendo una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas.

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05:10 am El Gobierno de Trump desafía límite legal del Congreso para continuar la guerra contra Irán

05:10 01/05/2026 05:10 01/05/2026 El Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump se resiste a verse limitado este viernes por un plazo legal del Congreso en la guerra contra Irán, que activó por la noche su defensa aérea contra aviones pequeños y drones en la capital.



Según la Constitución estadounidense, sólo el Congreso tiene la facultad de declarar la guerra.



Pero una ley de 1973 permite al presidente iniciar una intervención militar limitada para responder a una situación de emergencia, siempre que pida autorización al poder legislativo para movilizar tropas durante más de 60 días.



El viernes es la fecha límite, pero el secretario de Defensa, Pete Hegseth, argumentó el jueves que, debido al alto el fuego, "el plazo de 60 días queda suspendido".





04:09 am Irán activa sus defensas aéreas mientras Trump se enfrenta a un plazo límite en el Congreso 05:09 01/05/2026 05:09 01/05/2026 Las defensas aéreas de Teherán se activaron el jueves por la noche para contrarrestar aeronaves pequeñas y drones, mientras la Casa Blanca daba a entender que no se dejaría frenar por el plazo impuesto por el Congreso en relación con la guerra contra Irán.



Las agencias de noticias Tasnim y Fars informaron que los sistemas de defensa aérea, que se escucharon en algunas partes de la capital iraní, se activaron "para contrarrestar aeronaves pequeñas y drones de reconocimiento" durante unos 20 minutos, pero que la situación había vuelto a la "normalidad".





03:07 am La coalición estadounidense por el estrecho de Ormuz "no compite" con la candidatura francesa y británica: Ministro de Asuntos Exteriores francés

El jefe de la diplomacia francesa declaró el viernes que una nueva coalición liderada por Estados Unidos para reabrir el estrecho de Ormuz complementaría, y no competiría, con una misión similar encabezada por Francia y Gran Bretaña.



El ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, declaró en Abu Dabi tras una gira regional que había informado a los aliados del Golfo sobre la iniciativa entre el Reino Unido y Francia, que se encuentra en una fase "avanzada". 05:10 01/05/2026 05:10 01/05/2026