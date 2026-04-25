Libertad bajo fianza para el soldado que participó en la extracción de Maduro y ganó $400 mil en apuestas

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 24 de abril, 2026

Gannon Van Dyke, el sargento mayor de las Fuerzas Especiales del Ejército acusado de lucrar con la captura de Nicolás Maduro, fue puesto en libertad este viernes tras pagar una fianza de 250.000 dólares, según confirmó un portavoz del Departamento de Justicia.

El juez magistrado Brian Meyers, en Raleigh, Carolina del Norte, impuso condiciones estrictas para su liberación: Van Dyke, de 38 años, debió entregar su pasaporte y renunciar a la posesión de armas de fuego, a menos que el mando militar se lo ordene por servicio.

El soldado, destinado en Fort Bragg, aún no ha presentado una declaración de culpabilidad y deberá comparecer el próximo martes ante la jueza federal Margaret Garnett en Manhattan.

La acusación sostiene que Van Dyke utilizó su conocimiento sobre la Operación Absolute Resolve para apostar en la plataforma Polymarket. Entre el 27 de diciembre y el 2 de enero, el militar invirtió 33.000 dólares a que Maduro caería y las tropas estadounidenses entrarían en Venezuela. Al ejecutarse la captura el 3 de enero, el sargento obtuvo una ganancia superior a los 400.000 dólares.

Doble rasero: El pedido de indulto de Anna Paulina Luna

Mientras el sistema judicial avanza contra Van Dyke, la representante Anna Paulina Luna (R-FL) ha alzado la voz para denunciar lo que considera una aplicación desigual de la justicia. La legisladora republicana solicitó un indulto presidencial para el soldado, argumentando que existe una hipocresía sistémica en Washington.

Luna reconoció que las acciones del militar fueron incorrectas y sugirió que sus ganancias deberían ser confiscadas. Sin embargo, arremetió contra la falta de persecución a los miembros del Congreso que, según ella, se lucran diariamente con información privilegiada.

A través de su cuenta en X, la congresista fue tajante:

“Tal vez no sea una postura popular, pero pido que este hombre sea indultado. A menos que el DOJ planee perseguir a todos los corruptos en el Congreso que actualmente realizan operaciones con información privilegiada, esto es simplemente una justicia sesgada”, escribió.

Para Luna, el castigo que enfrenta el soldado, que podría sumar hasta 60 años de prisión, es desproporcionado comparado con la impunidad en las esferas del poder político. “No hay 'justicia' cuando a tipos como este les cae todo el peso de la ley mientras los miembros [del Congreso] se lucran ilegalmente todos los días”, añadió la legisladora.

Evidencia visual y cooperación de Polymarket

La investigación federal se apoya en evidencias digitales y testimonios de la propia plataforma de apuestas. Shayne Coplan, fundador y CEO de Polymarket, confirmó que la empresa colaboró estrechamente con las autoridades tras detectar actividad inusual.

“Trabajamos proactivamente con todas las autoridades pertinentes ante cualquier actividad sospechosa en nuestro mercado”, afirmó.

La fiscalía también presentó como prueba una fotografía que el propio Van Dyke subió a su cuenta de Google pocas horas después de la captura de Maduro. Según el texto de la acusación formal:

“Esa fotografía muestra a Van Dyke en lo que parece ser la cubierta de un barco en el mar, al amanecer, vistiendo uniformes militares de EEUU y portando un rifle, de pie junto a otros tres individuos que visten uniformes militares de EEUU”, dijo Coplan.

Este nuevo desarrollo ocurre después de que el presidente Donald Trump comparara el caso con el del beisbolista Pete Rose, señalando que, aunque el soldado apostó "por su propio equipo", el uso de información confidencial sigue siendo inaceptable, criticando también que el mundo se haya convertido en un casino.