Sancionada una red internacional vinculada al Cartel de Sinaloa dedicada al tráfico de fentanilo

Publicado por Alejandro Baños 23 de abril, 2026

La Administración Trump anunció este jueves sanciones económicas contra más de dos decenas de individuos y compañías extranjeras que se dedicaban a traficar con fentanilo.

La red involucra a sujetos radicados en México, Guatemala e India que suministran sustancias al Cartel de Sinaloa, definida como organización terrorista por la Casa Blanca el año pasado.

A través de un comunicado, el Departamento de Estado (DOS) informó de las sanciones. "Estados Unidos está aplicando sanciones económicas selectivas para desarticular una sofisticada red criminal transnacional que alimenta la crisis del fentanilo ilícito en el país", dijo la agencia. "Esta red se extiende por la India, Guatemala y México, y suministra precursores químicos a una organización terrorista extranjera con sede en México: el Cartel de Sinaloa".

"Al actuar contra toda la cadena de suministro —desde los proveedores de productos químicos en Asia hasta los intermediarios logísticos en Centroamérica y las redes afiliadas al cártel en México—, la Administración Trump está desarticulando redes que desestabilizan la gobernanza en todo nuestro hemisferio y amenazan la seguridad estadounidense", agregó el DOS.

Por su parte, el Departamento del Tesoro emitió otro comunicado en el que divulgó la identidad de las personas y empresas sancionadas.

Entre ellas, destacan tres empresas químicas y farmacéuticas de origen indio -Sutaria, Agrat y SR Chemicals- y dos guatemaltecas -J and C Import y Central Logística de Servicios-. En México, varias personas fueron sancionadas.

Como consecuencia, los sujetos sancionados no podrán entablar relación comercial alguna con activos estadounidenses.