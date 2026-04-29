Carolina del Norte depura su padrón electoral y elimina 34.000 registros de personas fallecidas

Publicado por Diane Hernández 29 de abril, 2026

Carolina del Norte ha dado un paso significativo en la actualización de su padrón electoral al eliminar cerca de 34.000 registros correspondientes a personas fallecidas, según informó la Junta Electoral Estatal. La medida surge tras una revisión rutinaria que, según las autoridades, arrojó unos números muy por encima a lo esperado.

"Si bien esperábamos encontrar algunos casos, la cifra es mayor de lo previsto", declaró Sam Hayes, director ejecutivo del organismo. El funcionario subrayó que este tipo de verificaciones son fundamentales para garantizar la precisión de los registros electorales.

La junta sometió a revisión aproximadamente 7,4 millones de registros

La depuración se llevó a cabo mediante el uso de la base de datos federal conocida como SAVE (Verificación Sistemática de Extranjeros para la Obtención de Beneficios). El pasado 17 de abril, la junta sometió a revisión aproximadamente 7,4 millones de registros como parte de su protocolo habitual de mantenimiento.

Hayes destacó que el objetivo es fortalecer la integridad del sistema electoral mediante el uso de todas las herramientas legales disponibles. "Ahora, debemos ponernos manos a la obra y comenzar el arduo trabajo de verificar que cada persona registrada para votar en Carolina del Norte cumpla con los requisitos", afirmó, señalando que el proceso se realizará en coordinación con autoridades estatales y federales.

La confianza pública

El contexto político también ha influido en estas acciones. Desde 2024, la supervisión de la Junta Electoral Estatal recae en el auditor estatal, tras una reforma impulsada por la mayoría republicana en la Asamblea General. Dave Boliek, actual auditor en su primer mandato, respaldó la medida al considerar que una gestión eficiente del padrón es clave para la confianza pública.

No obstante, las autoridades enfatizaron que la presencia de personas fallecidas en los registros no implica que estas hayan emitido votos en procesos electorales, una idea que ha circulado tanto en tono de broma como en acusaciones más serias. Según la Junta Electoral, este hallazgo refuerza la necesidad de actualizaciones constantes y de una coordinación sólida entre agencias.