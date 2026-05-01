¿Productividad o reemplazo? Así es como la IA está redibujando el mapa laboral

La inteligencia artificial ya forma parte del día a día laboral de muchos trabajadores. Imagen de archivo AFP .

Publicado por Alejandro Baños 1 de mayo, 2026

La rueda, la imprenta, la luz artificial, internet... Son muchos los inventos que transformaron la vida. En esa lista de imprescindibles parece haberse colado la inteligencia artificial (IA), una herramienta que ha evolucionado de ser una teoría a una realidad cotidiana.

Ya forma parte del día a día. Las personas la usan para tareas personales, pero especialmente para su desempeño laboral, transformando radicalmente la forma en la que ejecutan su trabajo.

¿Cómo está entrando la IA en el entorno laboral?

El crecimiento de la inteligencia artificial ha alcanzado un punto de inflexión. Según el informe Rising AI Adoption Spurs Workforce Changes de Gallup, el 28% de los empleados ya acude a ella a diario o varias veces por semana.

Además, un 13% indica que el uso es diario, mientras que el 50% de la fuerza laboral recurre a esta herramienta de forma recurrente. Son tendencias en claro aumento.

¿La IA mejora la productividad de los empleados?

El 41% de los trabajadores señala que sus compañías ya están acoplando herramientas de IA en su estructura. De ellos, el 65% afirma rotundamente que esta tecnología mejora su productividad.

El informe sugiere que los usuarios habituales de la IA obtienen mejores resultados al encontrar casos de uso claros como:

Redacción de contenidos escritos .

. Resumen de información compleja.

compleja. Generación de ideas creativas.

Sin embargo, los beneficios parecen concentrarse en tareas individuales y no tanto en un cambio fundamental de los sistemas generales del lugar de trabajo

El dilema de la plantilla: ¿más o menos empleados?

La gran duda es si la IA afecta al tamaño de la fuerza laboral. El 34% de los empleados en empresas con IA afirma que su organización está contratando a nuevas personas, frente a un 23% que declara recortes de plantilla.

El impacto varía según el tamaño de la empresa:

Menos de 25 empleados : un 29% expande su plantilla, un 12% la reduce y un 53% no realiza cambios.

: un 29% expande su plantilla, un 12% la reduce y un 53% no realiza cambios. Entre 25 y 499 empleados : un 39% expande su plantilla, un 17% la reduce y un 41% no realiza cambios.

: un 39% expande su plantilla, un 17% la reduce y un 41% no realiza cambios. Entre 500 y 999 empleados : un 39% expande su plantilla, un 22% la reduce y y un 34% no realiza cambios.

: un 39% expande su plantilla, un 22% la reduce y y un 34% no realiza cambios. Entre 1.000 y 4.999 empleados : un 34% expande su plantilla, un 25% la reduce y un 37% no realiza cambios.

: un 34% expande su plantilla, un 25% la reduce y un 37% no realiza cambios. Entre 5.000 y 9.999 empleados : un 38% expande su plantilla, un 23% la reduce y un 34% no realiza cambios.

: un 38% expande su plantilla, un 23% la reduce y un 34% no realiza cambios. 10.000 empleados o más: un 30% expande su plantilla, un 33% la reduce y un 30% no realiza cambios.

Crece la preocupación por la pérdida de su puesto de trabajo

Pese a que se contrata más de lo que se despide, la incertidumbre laboral aumenta. El 23% de los empleados en organizaciones con IA considera "muy o bastante probable" que su trabajo sea eliminado en los próximos cinco años debido a la automatización de su puesto y a la robótica. El 18% cree que es "probable".